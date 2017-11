NEW YORK - Raja Arab Saudi Salman bin Abdulaziz al Saud menelefon Presiden Amerika Serikat (AS) Donald Trump untuk menyampaikan belasungkawanya atas serangan teror truk di New York. Ia juga mengutuk serangan teror di New York yang baru-baru ini menewaskan sedikitnya 8 orang dan melukai belasan orang lainnya.

Raja Salman mengecam serangan tersebut dan mengatakan hal itu bertentangan dengan semua nilai-nilai agama dan prinsip-prinsip kemanusiaan dan menyuarakan kesediaan kerajaan Arab Saudi untuk membantu menghadapi tindakan jahat tersebut.

Dia juga menyuarakan dukungan kerajaan atas tindakan yang diambil oleh AS untuk menghadapi terorisme dan menjaga keamanan nasional. Tak ketinggalan, Raja Salman juga menambahkan bahwa lebih banyak upaya internasional diperlukan untuk memberantas terorisme dalam segala bentuknya dan mengeringkan sumber dayanya.

Dilansir Al-Arabiya, Minggu (5/11/2017), Trump pun berterima kasih kepada Raja Salman dan menyuarakan penghargaannya atas peran kerajaan tersebut dalam menyebarkan moderasi dan memerangi ekstremisme. Trump dan Raja Salman juga membahas perkembangan regional dan internasional serta sarana kerja sama kedua negara.

Sebagaimana diberitakan, pada Selasa 31 Oktober waktu setempat, seorang pria berusia 29 tahun mengemudikan truk pikap putih dengan kecepatan tinggi dan menabrakkan mobilnya ke para pejalan kaki serta pengendara sepeda di jalur sepeda di sepanjang Sungai Hudson. Pelaku berhasil dilumpuhkan dan ditahan oleh polisi setelah menerima tembakan di perutnya.

Pelaku diidentifikasi bernama Sayfullo Saipov. Ia bukan warga New York, tetapi diketahui tinggal di Tampa, Florida. Ia menyewa satu unit truk tersebut untuk menjalankan aksinya. Catatan publik mengungkap bahwa Sayfullo datang ke Negeri Paman Sam pada 2010.

“Saya baru saja meminta Kementerian Keamanan Dalam Negeri untuk meningkatkan Program Pemeriksaan Ekstrem. Bersikap tidak rasis sebenarnya baik-baik saja, tetapi tidak untuk yang satu ini!” cuit Presiden Donald Trump lewat akun Twitter.

