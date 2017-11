JAKARTA - Hampir tujuh bulan penyidik senior KPK Novel Baswedan menjalani perawatan di rumah sakit di Singapura. Kedua matanya terluka usai disiram air keras oleh orang tidak dikenal pada April 2017.

Novel pun sempat menjalani operasi besar di mata kirinya pada bulan lalu. Namun demikian, dokter yang merawat mata Novel menganjurkan agar ia kembali melakukan operasi. Tapi sampai sekarang belum ada titik terang siapa pelaku maupun dalang dalam penyerangan yang diduga sistematis dan berencana‎ terhadap Novel Baswedan.

Anggota Komisi III DPR Nasir Jamil menganggap pengungkapan kasus ini menjadi ujian besar bagi Polri dibawah kepemimpinan Kapolri Jenderal Tito Karnavian. Menurut Nasir, pengungkapan kasus ini harus sesuai dengan 'tagline' yang digaungkan Polri saat ini yakni Profesionel, Modern, dan Terpercaya atau disingkat Promoter.

"Tentu saja ini memang menyangkut tagline Pak Tito, Promoter. Nah ini diuji keprofesionalismenya," jelas Nasir saat dihubungi Okezone, Minggu (5/11/2017).

Nasir mengungkapkan Presiden Joko Widodo segera menanyakan perkembangan kasus ini ke Kapolri. Bila dari penjelasan Kapolri sudah mendapatkan titik terang, menurut Nasir Presiden Jokowi tak perlu membentuk Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) seperti yang diusulkan sejumlah pegiat anti korupsi dan sejumlah mantan pimpinan KPK.

"Nah kalau jawaban-jawabannya belum puas, bisa aja presiden pikir wah perlu tim gabungan kayaknya nih," ungkap Nasir.

Politikus Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini pun meminta kejujuran dari Kapolri dalam memberikan penjelasan kepada Presiden Jokowi. Pasalnya, banyak masyarakat yang menuntut agar kasus ini cepat terungkap.

Menurut Nasir pengungkapan kasus ini harus dituntaskan segera, karena masih banyak pekerjaan kepolisian yang juga harus diselesaikan.

"Miris juga kalau hanya mengurusi Novel Baswedan. Masih banyak Novel-novel lainnya yang ingin mendapatkan perlakukan seperti ini. Jangan cuma novel baswedan saja," tukas Nasir.

(muf)