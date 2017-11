FRANKLIN Delano Roosevelt (FDR) terpilih menjadi Presiden Amerika Serikat (AS) untuk masa jabatan yang keempat pada 7 November 1944. Dia menjadi satu-satunya presiden AS yang menjabat lebih dari dua masa jabatan sepanjang sejarah Negeri Paman Sam.

Mengatasi semua tantangan pribadi dan politik, Roosevelt menjadi salah satu presiden paling berpengaruh dan dihormati di AS. Pada 1921 di usia 29 tahun, dia terjangkit polio dan terpaksa menggunakan penyangga kaki dan kursi roda. Namun, keterbatasannya itu tidak menghalanginya untuk terpilih sebagai Presiden AS untuk pertama kalinya pada 1932 dan menjalankan jabatannya sampai meninggal dunia pada 1945.

Selama menjabat, FDR berhasil melalui dua krisis terbesar yang pernah terjadi dalam sejarah AS, yaitu Depresi Besar dan Perang Dunia II (PD II).

Dilansir History, (7/11/2017)Dia menerapkan serangkaian kebijakan yang dikenal dengan nama New Deal untuk membantu membawa AS keluar dari masa Depresi Besar. Meski dianggap drastis dan banyak mendapat kritik, New Deal terbukti mampu memulihkan kondisi finansial AS yang kolaps pada akhir 1920-an.

Roosevelt mulanya tidak ingin AS untuk terlibat langsung dalam PD II yang pecah pada 1939, namun serangan Kekaisaran Jepang menyerang Pearl Harbor pada Desember 1941 membuat AS terpaksa terjun ke kancah salah satu konflik paling berdarah dalam sejarah dunia itu.

Meski pasukan sekutu telah unggul dalam PD II saat Roosevelt terpilih untuk masa jabatannya yang keempat, kesehatan pria kelahiran New York itu justru mengalami kemunduran dan semakin memburuk. Stres yang dialami Roosevelt selama menjabat di masa PD II membuat arteriosklerosis, atau penyakit pengerasan pembuluh darahnya bertambah buruk. Pada April 1945, tujuh bulan sebelum perang akhirnya berakhir dengan kemenangan Sekutu, FDR meninggal karena stroke di rumah liburannya di Warm Springs, Georgia.

Pada 1947, dengan jabatan Presiden AS yang diisi oleh wakil Roosevelt, Harry Truman, Kongres AS mengajukan sebuah undang-undang yang akan membatasi jabatan presiden untuk dua masa bakti berturut-turut. Sebelum undang-undang itu diajukan, Presiden AS secara sukarela mengikuti contoh George Washington yang hanya menjabat maksimal dua masa bakti, atau tidak berhasil memenangi pemilihan untuk masa jabatan yang ketiga. Pada 1951, Amandemen ke-22 atas Konstitusi disahkan yang secara resmi membatasi masa jabatan Presiden AS untuk dua masa jabatan berturut-turut.

