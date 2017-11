SELAMA 200 hari lebih kasus teror terhadap penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Novel Baswedan, belum terungkap. Pelaku penyiram air keras ke wajah mantan anggota Polri itu pun belum diketahui. Novel sendiri saat ini masih berada di Singapura untuk menjalani pengobatan matanya pascainsiden pada 11 April 2017 tersebut.

Lambatnya pengungkapan kasus Novel Baswedan disebut Polri sebagai hal yang tidak mudah. Meski demikian kasus tersebut menjadi pekerjaan rumah bagi Polda Metro Jaya. Bahkan, penyidik sudah memeriksa lima orang yang diduga pelaku namun semuanya disimpulkan tidak terlibat. "Sudah kurang lebih 6 bulan kasus penyiraman belum terungkap juga siapa pelakunya," kata Kepala Biro Penerangan Masyarakat Divisi Humas Mabes Polri Brigjen Polisi Rikwanto di Jakarta.

Rikwanto menjelaskan, penyidik biasa menggunakan teknik induktif berdasarkan olah tempat kejadian perkara dan deduktif yaitu menggali dari motif, serta latar belakang, untuk mengungkap sebuah perkara. Tetapi, karakter penanganan kasus memiliki kesulitan berbeda di kasus penyiraman Novel Baswedan. "Belum terungkapnya kasus tersebut bukan berarti penyidik tidak bekerja atau tidak mengungkap, namun (ada) kendala teknis yang ditemukan di lapangan," ujarnya.

Berkaitan kasus Novel, ungkap Rikwanto, penyidik tetap bekerja maksimal dengan memeriksa beberapa saksi dan lima orang yang diduga pelaku, namun belum ditemukan bukti keterlibatan mereka. Ia mengharapkan Novel dan masyarakat menyampaikan informasi signifikan kepada penyidik untuk menjadi dasar bahan pengungkapan kasus ini.

Sementara Komisioner Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) Poengky Indarti menilai, dari hasil gelar perkara dengan Polda Metro Jaya, penyidik masih berada di jalur yang tepat dalam menangani kasus Novel. Hal itu diakuinya meski sudah ratusan hari lebih berlalu dan pelakunya belum terungkap. "Mereka (penyidik Polda Metro) menggunakan scientific crime investigation dalam menangani kasus ini. Memang bukti-bukti dan saksi-saksi sangat sedikit untuk mengarah ke pelaku," katanya kepada Okezone, Senin (6/11/2017).

Poengky melanjutkan, tidak kurang dari 60 saksi dan 38 CCTV telah diperiksa penyidik. Dalam menyidik kasus ini, Polda Metro juga mendapat bantuan dari Australian Federal Police. "Ternyata tidak ada dari 60 saksi itu yang melihat secara langsung wajah pelaku. Penyidik telah memeriksa lebih dari 38 CCTV yang ada di sekitar TKP dan mendapat bantuan dari Australian Federal Police, tetapi memang masih belum diperoleh bukti-bukti kuat yang menggiring ke arah tersangka," ujarnya.

Poengy justru menyayangkan sikap Novel yang enggan berbicara kepada penyidik tentang pernyataannya terkait dugaan keterlibatan jenderal polisi dalam kasus ini. Pernyataan tersebut diungkapkan Novel dalam wawancara dengan media TV dan cetak di Singapura, tempatnya menjalani pengobatan mata selama beberap bulan belakangan. "Hal ini juga kami tanyakan pada penyidik, ternyata Novel tidak bersedia menjelaskan ke penyidik. Ini kan sangat disayangkan. Padahal, penyidikan kan projustitia," ujarnya.

Sedangkan Ketua Umum PP Pemuda Muhammadiyah Dahnil Anzar Simanjuntak menekankan pentingnya pembentukan Tim Gabungan Pencari Fakta (TGPF) kasus penyerangan Novel Baswedan. TGPF bisa membantu mengungkap kebenaran secara lebih objektif atas kasus penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK itu. "Tentu melalui TGPF, publik akan mendapat kebenaran yang lebih objektif. Karena kasus-kasus yang melibatkan orang-orang high profile banyak yang tidak terungkap kebenarannya ke publik," kata Dahnil kepada Okezone.

Dahnil menganggap penyidikan kasus Novel yang berlarut-larut bukan karena kendala teknis, seperti dinyatakan Polri, tetapi lebih faktor nonteknis berupa kepentingan politik. "Masyarakat sipil banyak yang punya pemahaman proses penyidikan dan masyarakat sipil punya banyak data dan fakta, tetapi yang tidak kita punya adalah kepercayaan terhadap kepolisian. Oleh sebab itu, bukan alasan teknis, lebih karena faktor nonteknis, faktor politik. Itulah sebabnya kita butuh TGPF," terangnya.

