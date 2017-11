JAKARTA - Hari ini Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, menikahkan anak perempuan satu-satunya, Kahiyang Ayu. Sang putri Solo disunting pria Batak, Bobby Nasution.

Antusiasme terhadap momen tersebut tidak hanya milik rakyat Indonesia. Buktinya, momen pernikahan Kahiyang-Bobby turut menjadi sorotan media massa asing di berbagai negara tetangga.

Strait Times misalnya, menurunkan laporan tentang pernikahan Kahiyang-Bobby hari ini dalam berita bertajuk "Joy in Solo as Jokowi's daughter ties the knot". Laporan ini menyoroti kemeriahan pernikahan anak kedua Presiden Jokowi dengan Ibu Negara, Iriana.

Dalam laporan itu juga diceritakan berbagai prosesi yang dijalani Kahiyang dan Bobby menuju hari pernikahan mereka mulai dari pemasangan bleketepe, siraman hingga malam midodareni. Media Singapura tersebut juga memotret kegembiraan rakyat Solo menyambut pesta adat mantan wali kota mereka.

Laporan senada diturunkan Asia One. Pada berita bertajuk "Jokowi's daughter's wedding welcomed with great enthusiasm" edisi Selasa 7 November, Asia One mewartakan sambutan luar biasa yang diberikan masyarakat Solo terhadap acara mantu kedua yang dilakukan Jokowi tersebut.

Seperti diketahui, akad dan resepsi pernikahan Kahiyang-Bobby akan dilangsungkan di Gedung Graha Saba Buana Solo. Akad nikah akan berlangsung sekira pukul 09.00 WIB. Sementara resepsi nikah digelar sejak pukul 10.30 WIB hingga 21.00 WIB, yang dibagi dalam empat sesi.

Selain pejabat dalam negeri, Presiden Jokowi juga turut mengundang perwakilan negara-negara sahabat. Beberapa duta besar yang dijadwalkan hadir dalam pernikahan Kahiyang-Bobby tersebut adalah Duta Besar (Dubes) Amerika Serikat (AS) Joseph R. Donovan, Dubes Rusia Mikhail Galuzin dan Dubes Sudan Elsiddieg Abdulaziz Abdalla.

