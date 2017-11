SOLO - Sejumlah perwakilan negara sahabat diperkirakan akan menghadiri resepsi pernikahan putri semata wayang Presiden Joko WIdodo, Kahiyang Ayu dan pujaan hatinya Bobby Afif Nasution.

Informasi yang diterima, tamu diplomatik yang akan hadir di gedung Graha Saba Buana ada sekitar 85 orang. Diperkirakan sejak kemarin meraka sudah tiba di Kota Solo melalui Bandara Adi Soemarmo Solo.

Sebanyak 85 tamu kenegaraan itu terdiri dari 47 orang duta besar dari negara sahabat, dan sisanya tamu kehormatan lainnya. Di antaranya yang akan hadir adalah Duta Besar Turkey, Dubes India, Dubes Saudi Arabia, Dubes Thailand, Dubes Venezuela, Dubes USA, Dubes Malaysia dan masih banyak lagi.

Termasuk juga tamu undangan dari Director of the Country Office ILO, dan juga WHO turut hadir memenuhi undangan pernikahan putri Presiden RI. Rombongan tamu undangan VVIP tersebut tiba dengan menghunakan pesawat dari beberapa maskapai penerbangan tanah air. Selanjutnya mereka menginap di beberapa hotel berbintang di Kota Solo.

Berikut data tamu tamu yang kemungkinan hadir:

1). H.E. Mr. Vincent Guerend + spouse (Dubes EU) – Hotel Alila

2). H.E. Mr. Masafumi Ishii + spouse (Dubes Japan) – Hotel Alila

3). H.E. Mr. Alberto Xavier Pereira Carlos (Dubes Timor Leste) – Hotel Alila

4). H.E.Mr. Pitchayaphant Charnbhumidol + spouse (Dubes Thailand) – Hotel Alila

5). H.E. Mr. Osama Mohammad Abdullah Alshuaibi + staff (Dubes Saudi Arabia) – Hotel Alila

6). H.E. Mr. Pradeep Kumar Rawat + spouse (Dubes India) – Hotel Alila

7). H.E. Mr. Mohamed Abdulla M. Bin Mutleq Alghafli (Dubes UAE) – Hotel Alila

8). H.E. Mrs. Gladys Francisca Urbaneja Duran (Dubes Venezuela) – Hotel Sunan.

2). H.E. Mr. Fabián Valdivieso Egueguren (Dubes Ecuador) – Hotel Alila

3). H.E. Mrs. Alice Mageza (Dubes Zimbabwe) – Hotel Alila

4). H.E. Mr. Dharshana Mahendra Perera (Dubes Sri Lanka) –

5). H.E. Dato’ Seri Zahrain Mohamed Hashim Bin Dato’ Zainuddin Mohd Hasim (Dubes Malaysia) Hotel Alila

6). H.E. Mr. Abdel Rahman Jaffal Al Hadid (Dubes Jordan) – Hotel Alila

7). H.E. Mr. Slobodan + Spouse (Dubes Serbia) – Hotel Alila

8). H.E. Mr. Mohammad Aqil Nadeem + Spouse Marinković(Dubes Pakistan) – Hotel Alila

9). Dr. Vinod Bura + spouse (Acting WHO Representative) – hotel Alana

1). H.E. Mr. Anil Kumar Nayar + spouse (Dubes Singapore) – Hotel Alila

2). H.E. Ms. Marie-Louise Hannan + spouse (Dubes Canada to ASEAN) – Hotel Alila

3). Mr. Mark Getchell (Ketua IOM) – Hotel Alila

4). H.E. Mr. Rubem Antonio Corrȇa Barbosa + spouse (Dubes Brazil) – Hotel Alila

5). H.E. Mr. Ahmed Amr Ahmed Moawad + spouse (Dubes Egypt) – Hotel Alila

6). H.E. Mrs. Phavanh Nuanthasing + PA (Dubes Laos) – Hotel Alila

7). H.E. Mrs. Helene Steinhӓusl (Dubes Austria) – Hotel Alila

8). H.E. Mr. Joseph R. Donovan + spouse (Dubes US) – Hotel Alila

9). Mrs. Michiko Miyamoto (Director of the Country Office ILO) – Hotel Alila

1). H.E. Mr. Hakeem + spouse (Dubes Nigeria) – Hotel Alila

2). Mrs. Anita Nirody + spouse (UN Resident BalogunCoordinator ) – Hotel Alila

3). H.E. Mr. Benabdellah Ouadîa + spouse (Dubes Maroko) – Hotel Alila

4). Mr. Thomas Vargas (Ketua UNHCR) – Hotel Alila

5). Mr. Igor Kaczmarczyk + spouse (CDA Polandia) – Hotel Royal Surakarta Heritage

6). H.E. Mr. Elsiddieg Abdulaziz Abdalla (Dubes Sudan) – Hotel Alila

7). Mr. Sun Weide + spouse (CDA China) – Hotel Alila

8). H.E. Mr. Kyle O’Sullivan (Dubes Ireland) – Hotel Alila

9). H.E. Mrs. Maria Gustava (Dubes Mozambique) – Hotel Alila

10). Mr. Hendrik + spouse (CDA German) – Hotel Alila

11). Mr Mohamed Ali Saleh Al Najar (CDA Yemen) – Hotel Alila

12). H.E. Mr. Moazzam BarkelingTufail Malik + spouse (Dubes United Kingdom) – Hotel Alila

13). H.E. Mr. Tamerlan Elmar Oglu Karayev (Dubes Azerbaijan) – Hotel Alila

14). H.E. Mr. Kazuo Sunaga + Spouse (Dubes Japan to ASEAN) – Hotel Alila

15). H.E. Mr. Anh Tuan (Dubes Vietnam) – Hotel Alila

16). H.E. Dr. Trevor Matheson (Dubes New HoangZealand) – Hotel Alila

17). Ms. Sanitha Pathiyanthara Salahudheen (Acting Asia Regional Coordinator of UNOPS) – Hotel Alila

18). H.E. Mr. Vittorio Sandalli + spouse (Dubes Italy) – Hotel Alila

19). H.E. Mr. Shavkat Jamolov (Dubes Uzbekistan) – hotel Alana

1). Mr. Alfredo Pizarro Campos (CDA Costa Rica) – hotel Sunan

2). H.E. Mrs. Roya Rahmani (Dubes Afghanistan) – Hotel Alila

Afghanist. Mr. Hor + staff (Dubes Cambodia) – Hotel Alila

4). H.E. Mr. Muhamed Cengic (Dubes Bosnia Herzegovina) – hotel Aston

5). H.E. Mr. Abdullah Hasan Salih (Dubes Iraq) – hotel Fave Hotel

6). H.E. Mr. Sadik Mohammed Othman Ben Sadik (Dubes Libya) – hotel Fave Hotel

