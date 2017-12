LONDON - Seorang perwira Kementerian Pertahanan Inggris (mengisyaratkan adanya mahluk asing di luar Bumi (alien). Keberadaan alien setelah berita bom yang dikeluarkan pemerintah AS dan menghabiskan jutaan dolar untuk menyelidiki adanya UFO.

Nick Pope, yang menyelidiki fenomena UFO untuk Kementerian Pertahanan sampai 2009, tidak pernah mengatakan secara terbuka bahwa dia yakin alien mengunjungi Bumi. Namun dalam sebuah acara menyebutkan akan adanya keberadaan UFO.

"Ada sesuatu di luar sana," kata Pope.

Dirinya menyatakan, adanya isu besar yang muncul akhir pekan ini dari salah satu departemen di Amerika mengalokasikan dana sebesar 16,5 juta poundsterling untuk menyelidiki ancaman yang ditimbulkan oleh UFO yang berlangsung dari tahun 2007 sampai 2012.

Ini dijalankan oleh pejabat intelijen militer, Luis Elizondo, yang sekarang menjadi pemain kunci dalam sebuah kelompok penelitian UFO yang didirikan oleh mantan penyanyi Blink 182, Tom DeLonge.

The To the Stars Academy telah mengumpulkan uang tunai untuk "mengungkapkan kebenaran tentang UFO."

Seperti yang dikutip dari Express, Menteri Pertahanan membantah tentang informasi akan klaim keberadaan UFO bahkan alien. (feb)

(amr)