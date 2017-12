MILAN - Ducati pastikan akan meluncurkan Multistrada 950 terbaru. Motor ini memiliki banyak kelebihan dan memberikan pengalaman berkendara di segala medan, yang merupakan ciri khas dari tipe Multistrada. Multistrada 950 lebih lincah untuk digunakan sehari-hari, termasuk di medan off-road yang berat.

Seperti dilansir dari Visordown, kombinasi antara kelincahan untuk pemakaian sehari-hari dengan kemampuan off-road menjadikan Ducati Multistrada 950 sebagai pilihan sangat tepat untuk pencinta motor besar segala medan, sesuai dengan tagline nya “My First, My Last, My Everything”.

Ducati Multistrada 950 tersedia dalam dua warna, yaitu Red dan Star White Silk dengan harga Rp479 juta OTR (merah) dan Rp489 juta (putih)

Menyatukan desain terkenal dari keluarga Multistrada dengan bentuk sasis, Multistrada 950 dirancang lebih ringan dari varian Multistrada 1.200, dengan ketinggian kursi duduk 840 mm untuk meningkatkan performa dinamis dari “kakaknya”.

Velg depan berukur 19 inci yang dibuat dari alloy ringan, memastikan kenyamanan dan kesenangan untuk segala jenis permukaan jalan.

Suspensi berukuran 170 mm dan twin-sided swingarm menjaga kualitas kenyamanan serta memberikan Multistrada 950 kelincahan luar biasa. Tangki bahan bakar berukuran 20 liter menghasilkan perjalanan jauh tanpa perlu sering mengisi ulang.

Ducati Multistrada ini dilengkapi mesin twin cylinder Ducati Testastretta 11° berukuran 937 cm3 menghasilkan 113 horsepower di 9.000 rpm, torsi 96,2 Nm di 7.750 rpm. Tenaga besar tersebut dipadu dengan empat Riding Modes, yaitu Touring, Sport, Urban dan Enduro untuk memberikan kemampuan 4-bikes-in-1.

Perawatan untuk mesin ini memberikan peace of mind. Di mana mesin ini memiliki interval perawatan selama 15.000 km atau 12 bulan dengan inspeksi valve clearance setiap 30.000 km.

Ducati Multistrada

Spesifikasi Ducati Multistrada 950

Colours

- Ducati Red with Racing Grey frame and matt grey wheels

- Star White Silk with Racing Grey frame and matt grey wheels

Main equipment

- 937 cm³ Testastretta 11° engine with 113 hp

at 9.000 rpm and 96,2 Nm at 7.750 rpm

- Euro 4 emissions

- Exhaust with single silencer

- Tubular steel Trellis frame with cast aluminium twin-sided swingarm

- Seat height 840 mm

- Height-adjustable screen

- Fuel tank capacity 20 litres

- Wheels with six Y-spokes mounting

Pirelli Scorpion Trail II tyres,

120/70 ZR19 up front and 170/60 ZR17 at the rear

- Fully adjustable 48 mm Kayaba fork with 170 mm of travel

- Fully adjustable Sachs shock absorber,

allowing 170 mm of rear wheel travel

- 4 Riding Modes (Sport, Touring, Urban, Enduro)

- Ducati Safety Pack (3-level ABS, 8-level DTC)

- LCD Instrumentation

