JAKARTA – Indonesia boleh bangga. Pasalnya, prestasi berhasil ditoreh tim mahasiwa dari Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran (Unpad) dalam kompetisi tingkat ASEAN ‘Impact (Immersion, Appreciation and Tribute) 2017’ yang terselenggara di Universiti Sains Malaysia, Pinang, Malaysia, baru-baru ini.

Tidak tanggung-tanggung, mereka berhasil memboyong predikat juara pada dua cabang lomba sekaligus, yakni Communication Campaign dan Creative Packaging.

Muhammad Fairuz Satria Ananda, Alfianisa Fitri, Duwy Sartika, dan Inayah Zahra Zahirah merupakan delegasi yang berhasil menyabet gelar juara 2 dalam cabang lomba pertama. Sementara teman seperjuangannya, Amiralina Negoro dan Tavia Rana Nadhifa mewakili cabang lomba berikutnya berhasil membawa pulang juara 3.

Diangkatnya ‘Revolutionizing Communication’ sebagai tema bertujuan untuk menggali pengetahun mahasiswa mengenai dampak yang dihasilkan teknologi terdepan dalam mereformasi komunikasi melalui jejaring, kolaborasi, dan peluang keterlibatan yang lebih besar.

“Dengan tema Revolutionizing Communication tersebut, kami membuat communication campaign, yaitu Harmonisia – Harmony between Indonesia and Malaysia,” tutur Fairuz, seperti dilansir dari laman Unpad, Rabu (27/12/2017).

(Baca juga: Anak Muda, Terapkan 3 Hal Ini agar Kariermu Tetap Cemerlang)

Salah satu anggota tim, Fairuz, mengungkapkan perasaan bangganya dapat berpartisipasi dan menorehkan prestasi di ajang bergengsi ini.

“Immersion, Appreciation and Tribute 2017 telah menjadi platform bagi mahasiswa dalam pembelajaran dan studi media dari seluruh penjuru negeri dan kawasan ASEAN untuk menjalin hubungan, saling berbagi pengetahuan dan berkolaborasi satu sama lain. Kemenangan ini pun membawa nama baik Universitas Padjadjaran di kancah Internasional, khususnya ASEAN,” ungkapnya.

Tidak hanya Unpad, beberapa universitas dari Indonesia juga berhasil menyabet gelar juara di ajang yang sama. Universitas Sebelas Maret merupakan salah satunya.

(sus)