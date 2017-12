NEW YORK CITY – Mobil tentu saja kotor ketika dipakai untuk mudik, baik saat sampai di tujuan mau pun sudah pulang ke asal. Lalu bagaimana cara membersihkannya dengan baik?

Hampir semua orang bisa membersihkan mobil dan cukup baik dalam hal itu. Dengan membersihkan sampai ke bagian terkecil, sehingga terlihat baru saja meninggalkan pabrik.

Melansir dari Carscoops pada Rabu (27/12/2017), kini perusahaan perawatan mobil, Ammo NYC, memberikan panduan yang dapat dibagi menjadi empat kategori, yakni Core (Why), Sequence (Where), Methods (How).

Core yang berarti alasan Anda, bisa berupa membersihkan, memperbaiki atau melindungi kendaraan. Namun karena ini merupakan tutorial untuk pemula, jadi lebih terfokus pada cara membersihkan dan melindungi perjalanan Anda daripada memperbaiki ketidaksempurnaan dan kerusakan.

Dalam fase Sequence, tutorial mencakup semua bidang yang mungkin memerlukan intervensi. Seperti mengelap, interior, roda, kaca, dan bahkan mesin.

Kemudian Anda mendapatkan Metode, yang menginstruksikan Anda untuk mencuci, membilas, dan mengeringkan kendaraan atau bagian-bagian tertentu.

Video toturial yang memiliki durasi satu setengah jam ini sangat mendalam. Tapi jika Anda ingin mempelajari mengenai mobil Anda, sebaiknya kosongkan jadwal dan lihat semuanya di sini:

