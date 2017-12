LONDON – Pangeran Harry dan tunangannya Meghan Markle dilaporkan tengah diminta untuk tidak mengundang mantan Presiden Amerika Serikat (AS) Barack Obama ke pernikahan mereka pada Mei 2018 nanti. Pemerintah Inggris tampaknya khawatir undangan untuk Obama akan menimbulkan kemarahan Presiden AS saat ini, Donald Trump.

Harry merupakan teman dekat Obama sejak keduanya bertemu di penyelenggaraan Invictus Games. Obama juga mengirimkan tweet ucapan selamat kepada Harry dan Meghan setelah keduanya mengungkap pertunangan mereka kepada publik.

Namun, Trump yang diketahui tidak menyukai Obama kemungkinan akan marah jika pendahulunya itu diundang ke pernikahan Harry dan Meghan sementara dia tidak. Ada kekhawatiran besar dari para pejabat senior Kementerian Luar Negeri bahwa penolakan lain terhadap Presiden ke- 45 itu akan membuat semua upaya Perdana Menteri (PM) Inggris Theresa May untuk berkomunikasi dengan Trump mustahil terwujud.

“Harry telah dengan jelas mengatakan dia ingin keluarga Obama diundang ke pernikahannya, jadi hal ini menimbulkan banyak keresahan,” kata seorang pejabat senior pemerintah sebagaimana dilansir The Sun, Rabu (27/12/2017).

"Trump bisa bereaksi sangat buruk jika keluarga Obama diundang ke sebuah pernikahan kerajaan sebelum dia sempat bertemu dengan sang Ratu. Percakapan sedang berlangsung dan para menteri akhirnya harus memutuskan. Jika PM menggunakan undang-undang tersebut, Harry hanya bisa menerimanya,” tambahnya.

Pernikahan keluarga kerajaan bukan sebuah acara kenegaraan dan pemerintah hanya memiliki peran konsultatif dalam pengorganisasiannya dan kepala negara mana yang akan diundang. Daftar tamu akan dibuat oleh Istana Buckingham, bukan Departemen Budaya, Media dan Olahraga yang berwenang atas acara nasional seperti pemakaman kenegaraan.

Sementara itu hubungan antara Inggris dengan AS tengah berada dalam titik yang rendah, terutama setelah pertengkaran yang terjadi antara Trump dengan PM Theresa May. Kedua pemimpin negara itu saling bertukar kritik melalui Twitter, termasuk kecaman PM May atas pengakuan AS atas Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel.

