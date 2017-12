JAKARTA - Baru saja versi terbaru meluncur, Yamaha Nmax sudah jadi pembicaraan hangat di media sosial. Tak seperti biasanya, kali ini yang diperbincangkan adalah bagasinya, bukan kecepatannya.

Topik ini jadi hangat usai foto bagasi Nmax yang dijadikan aquarium ikan diunggah ke jejaring sosial. Pengunggahnya adalah akun instagram hamzan_bigok96.

Tampak bagasinya diisi air secara penuh, lalu sejumlah ikan mas ditempatkan di sana. "Pelihara ikan di akuarium sudah terlalu meanstream, coba di jok Nmax kalian, ikannya lebih cepat gede," demikian keterangan yang menyertai foto tersebut.

[Baca Juga: Pertarungan Yamaha NMax 155 ABS Vs Motor All New Honda PCX 150, Siapa Unggul?]

Sejak diposting kemarin, foto tersebut telah dikomentari ratusan orang. Lalu hingga hari ini, Kamis (28/12/2017), foto itu sudah disukai 565 orang.

Sebelumnya foto unik juga pernah diunggah akun nmaxnations. Yakni penampakan yang menunjukkan bagasi Yamaha Nmax diisi penuh rambutan.

[Baca Juga: Spesifikasi Motor Yamaha NMax 155 2018 yang Baru Meluncur, Cek di Sini]

(abp)