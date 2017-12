BOGOR - Kepolisian Resor Bogor mengamankan 5 orang pemuda lantaran tega memperkosa siswi kelas III SMP berinisial MS (15) secara bergiliran di wilayah Parung, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.

Kapolres Bogor, AKBP AM Dicky mengatakan penangkapan pelaku yakni AS (20), VT (21), PS (19), YM (19) dan AM (21) berawal dari adanya laporan pemerkosaan pada Minggu 17 Desember 2017.

Kapolres Bogor AKBP AM Dicky (foto: Putra RA/Okezone)

"Awalnya keluarga korban melapor bahwa adan kasus perkosaan. Kami langsung lakukan penyelidikan dan berhasil menangkap kelima pelaku di masing-masing rumahya kemarin," kata Dicky, Kamis (28/12/2017).

Kepada polisi para pelaku sebelum mengaku sebelum memperkosa, korban dicekoki minuman keras jenis intisari di salah satu rumah pelaku. Setelah tidak sadarkan diri, korban pun diperkosa secara bergilir.

"Jadi sebelum diperkosa, mereka minum-minuman keras yang dicampur seperti teh kepada korban. Setelah tidak sadar korban diperkosa. Saya kira ini memang sudah direncanakan mereka," jelasnya.

Pelaku Pemerkosa Siswa SMP di Bogor (foto: Putra RA/Okezone)



Kelima pelaku sudah ditahan di Mapolres Bogor dan akan dijerat dengan Pasal 81 dan atau 82 UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara.

"Kami himbau masyarakat terutama orang tua untuk mengawasi pergaulan anak, terutama perempuan. Memasuki usia remaja mereka akan rentan menjadi sasaran kejahatan dan perkosaan," tutupnya.

