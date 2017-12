SAROLANGUN – Diwarnai aksi kejar-kejaran, lima pelaku pencurian kendaraan roda empat yang melakukan perlawanan ditangkap polisi. Selain itu, satu pelaku lainnya yang memiliki tato harimau di lengan kirinya tewas saat akan dibawa ke rumah sakit lantaran ditembak polisi.

Kapolres Sarolangun, AKBP Dadan Wiralaksana, melalui Kabag Ops Polres Sarolangun Kompol Agus Saleh membenarkan pelaku AN (36), warga Sumatera Selatan, tewas saat akan dibawa ke rumah sakit.

"Benar pelaku berinisial AN akhirnya tewas saat akan kita bawa ke rumah sakit. Saat ini jenazahnya masih menunggu keluarga yang menjemput," katanya, Kamis (28/12/2017).

Lebih lanjut Kabag Ops menjelaskan, pihaknya juga menangkap lima pelaku lainnya. Pihaknya pun langsung memeriksa para pelaku yang ditangkap.

"Ya, kami juga amankan lima pelaku lainnya. Saat ini pelaku sedang diinterogasi. Keenam komplotan pelaku ini saat akan kami lakukan penangkapan sempat terjadi kejar-kejaran. Mereka memberikan perlawanan sehingga terpaksa kami lumpuhkan," terangnya.

Dari komplotan yang dibekuk, polisi mengamankan barang bukti berupa satu mobil jenis Suzuki ST 150 pikap warna putih dengan No mesin G15AID-1084037, No rangka MHYESL415HJ-794347; satu mobil Suzuki Ertiga warna merah bernomor polisi BH 1677 AN (sedang diidentifikasi).

Polisi juga menyita senjata api rakitan menyerupai revolver, kunci L dengan berbagai ukuran yang diduga digunakan untuk mencuri mobil dan membuka pintu, satu handphone, yang diduga untuk melakukan komunikasi dalam transkasi jual beli kendaraan, serta satu tas warna hitam.

