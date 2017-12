JAKARTA – Anti nyamuk identik dengan bahan-bahan kimia berbahaya dan bau menyengat. Namun, berbeda dengan anti nyamuk yang banyak beredar di pasaran, anti nyamuk karya mahasiswa Indonesia ini terbuat dari bahan-bahan alami seperti limbah bunga sukun dan minyak atsiri kamboja yang harum.

Penambahan minyak atsiri ke dalam bahan baku utama ditujukan untuk memberi fungsi ganda, yaitu sebagai aromaterapi. “Jadi selain untuk mengusir nyamuk, repellant ini juga berguna sebaga aromaterapi yang membuat tubuh menjadi rileks,” ujar ketua tim, Endah Desiyani, seperti dilansir dari laman UII, Kamis (28/12/2017).

Produk ini kemudian dikemas dalam bentuk mat elektrik dan diberi nama ‘Miracle (Mosquito Repellent Mat Electric) From Breadfruit Flower (Artocarpus Altilis) and Frangipani Flower (Plumeria Alba) Essential Oil as an Innovation of Eco-Friendly Aromatic Insecticide’.

Atas inovasi yang mereka ciptakan, tim yang digawangi oleh Endah Desiyani, Al-Wafie Akbar Basawi, dan Lilis Suryani berhasil meraih medali emas pada kompetisi Kaohsiung International Invention and Design Expo (KIDE) 2017 di International Convention Center Kaohsiung, Taiwan.

Meski tampil sebagai pemenang, Akbar mengaku tidak ada metode khusus yang dilakukan tim mereka dalam merebut gelar juara. Paling penting hanya giat belajar, latihan presentasi, dan jangan lupa berdoa.

Tidak lupa, Endah berpesan kepada mahasiswa lainnya untuk terus berkarya melalui berbagai macam lomba dan jangan pernah berhenti berusaha. “Karena setiap usaha takkan pernah mengkhianati hasil,” pungkasnya.

Tim ini berharap, kemenangan yang mereka peroleh dapat menjadi acuan untuk meraih prestasi-prestasi selanjutnya.

