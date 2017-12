RAMALLAH - Menteri Luar Negeri (Menlu) Palestina Riad Malki mengatakan bahwa Otoritas Nasional Palestina (PNA) akan mendesak negara-negara anggota Liga Arab untuk memboikot negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka untuk Israel ke Yerusalem.

Menlu Palestina juga mengatakan bahwa Palestina akan meminta lima negara Arab untuk melaksanakan resolusi puncak AL 1980 untuk memboikot negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka dari Tel Aviv ke Yerusalem. Sebagaimana diberitakan sebelumnya, Israel mengklaim bahwa beberapa negara mengikuti keputusan Amerika Serikat (AS) yang memindahkan kedubes yang berada di Tel Aviv ke Yerusalem.

Negara-negara Liga Arab diperkirakan akan mengadakan konferensi tingkat menteri pada 6 Januari di ibu kota Yordania, Amman, dan melihat mekanisme untuk menekan AS agar menarik keputusannya untuk memindahkan kedubes ke Yerusalem.

"Kami akan mendesak konvensi tersebut untuk meminta negara-negara Arab melaksanakan resolusi di puncak Amman pada 1980, untuk menangguhkan hubungan komersial dan politik dengan negara-negara yang memindahkan kedutaan mereka ke Yerusalem atau mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel," kata Menlu Malki, dilansir dari Xinhua, Jumat (29/12/2017).

Malki menambahkan bahwa Guatemala, yang baru-baru ini mengumumkan akan memindahkan kedutaannya dari Tel Aviv ke Yerusalem, akan mendapat ganjarannya jika tetap menjalankan keputusannya, karena negara Amerika Latin itu menjual lebih dari 90 persen kapulaga ke negara-negara Arab.

Malki juga memperkirakan bahwa 10 negara lainnya akan memindahkan kedutaan ke Yerusalem dan mengakui kota tersebut sebagai ibu kota Israel, yang telah ditandatangani oleh orang-orang Palestina, "yang sebagiannya menegaskan bahwa mereka tidak akan mengambil langkah seperti itu."

Sekadar diketahui, pada Rabu 6 Desember, AS mengeluarkan peryataan yang sepihak yang menyatakan bahwa Yerusalem merupakan ibu kota Israel. Terkait keputusan tersebut, Dewan Keaman PBB akhirnya mengeluarkan resolusi yang kemudia diveto oleh AS. Sekuat apa pun AS berusaha, akhirnya tetap kalah suara juga. Pada sesi khusus yang digelar pada Kamis 21 Desember, 128 negara anggota PBB memilih untuk menolak keputusan AS atas Yerusalem.

AS pun sempat mengecam akan memotong bantuan keuangan ke negara-negara yang memilih sebuah rancangan resolusi PBB yang menyerukan agar AS menarik keputusannya untuk mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

