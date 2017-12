JAKARTA - Tepat pada Kamis 29 Desember 2017, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) genap berusia 14 tahun. Selama 14 tahun berdiri, sudah empat kali KPK berganti pimpinan dan periode ini dipimpin oleh Agus Rahardjo Cs.

Pada kepemimpinan KPK Jilid IV ini, berbagai kasus korupsi dan Operasi Tangkap Tangan (OTT)‎ sudah dilancarkan oleh para penyidik antirasuah. Tak hanya itu, teror serta ancaman juga kerap kali menyerang KPK.

Salah satu teror yang cukup fenomenal pada tahun 2017 yakni‎, penyiraman air keras kepada penyidik senior KPK, Novel Baswedan. Penyidik jebolan Korps Bhayangkara tersebut mengalami kerusakan cukup parah di bagian matanya.

Hampir delapan bulan Novel menjalani perawatan dan sekali dilakukan operasi mata di rumah sakit di Singapura‎. Namun, mata kiri Novel Baswedan ternyata belum juga pulih sepenuhnya.

Doa dan harapan untuk kesembuhan Novel pun mengalir dari pimpinan dan pegawai dalam memperingati hari jadi KPK‎ yang ke-14. Wakil Ketua KPK, Laode M. Syarief meminta doa dari seluruh masyarakat Indonesia untuk kesembuhan anak buahnya itu.

‎"Saya mohon masyarakat Indonesia ikut mendoakan untuk kesembuhan yang bersangkutan," kata Syarief di pelataran Gedung Merah Putih KPK, Jalan Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Jumat (29/12/2017).

Syarief menjelaskan, Kasatgas kasus korupsi e-KTP itu kemungkinan masih akan dilakukan perawatan ‎hingga tahun depan. Operasi besar rencananya akan dilakukan dalam beberapa bulan kedepan.

Sebab, pertumbuhan jaringan mata kiri Novel Baswedan belum sepenuhnya membaik. Oleh karenanya, tim dokter menyarankan agar Novel kembali melakukan operasi lanjutan tahap dua di tahun 2018.

"Sampai hari ini Kasatgas e-KTP Novel Baswedan masih belum sembuh matanya, bahwa operasi kedua mata kirinya sedang diupayakan, dan belum bisa sembuh," terangnya.

Padahal, KPK sedang mengalami puncak kejayaan atau berhasil mengusut beberapa kasus besar di tahun 2017. Kasus-kasus besar tersebut diantaranya korupsi proyek e-KTP dan korupsi penerbitan SKL BLBI.

"Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan bahwa pertama tahun 2017 ini banyak sekali yang kita lakukan berupaya untuk menyelesaikan kasus kasus yang besar, seperti e-KTP dan berupaya menyelesaikan kasus yang berhubungan dengan BLBI," ujarnya.‎

Banyak andil yang dilakukan Novel Baswedan dalam mengusut kasus korupsi e-KTP. Terlebih Novel merupakan Kasatgas dalam kasus itu. Namun, dalam separuh perjalanan kasu‎s itu, Novel diserang oleh orang tidak dikenal.

Sejauh ini, pihak kepolisian belum dapat mengungkap aktor serta pelaku penyiraman air keras terhadap penyidik senior KPK tersebut. Padahal, Jajaran Polda Metro Jaya sebelumnya sudah merilis sketsa dua terduga ‎penyerang Novel Baswedan.

(aky)