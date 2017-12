JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani saat menghadiri Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di Balai Kota DKI Jakarta sempat menyinggung besaran uang harian perjalanan dinas Pemprov DKI Jakarta yang mencapai Rp1,5 juta.

Terkait hal itu, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah (Bappeda) DKI Jakarta, Tuty Kusumawati memberikan klarifikasi. Ia mengatakan, aturan itu sudah berlaku sejak 2016. Pihaknya mengikuti Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 52 Tahun 2015 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2016.

"Aspek-aspek yang ada di Permendagri dianggap sudah sangat terpenuhi ketika hal ini dibahas dan ditetapkan pada Mei 2016,” kata Tuty di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (28/12/2017).

Ia memaparkan, dalam Permendagri itu dijelaskan kalau setiap daerah memiliki kewenangan untuk menentukan besaran perjalanan dinas dari kemampuan daerahnya masing-masing.

"Artinya setiap daerah oleh Permendagri diberikan ruang untuk kemudian berhitung dan merasionalkan belanjanya yang disesuaikan dengan berbagai aspek tadi,” imbuhnya.

Untuk meluruskan persoalan itu, kata dia, pihaknya berencana menemui Sri Mulyani pada Jumat 29 Desember 2017. Hal itu agar tak terjadi kesalahan komunikasi lagi.

“Saya sudah komunikasi dengan tim teknis Bu Menkeu. Insyaallah kami berjanji bertemu besok pukul 09.00 WIB untuk klarifikasi pada angka-angka itu, agar ke depan kita bisa jalin komunikasi yang baik,” pungkasnya.

Seperti diketahui, Menkeu Sri Mulyani menyoroti besaran biaya perjalanan dinas PNS Pemprov DKI. Menkeu menyebut, angka perjalanan dinas pemprov lebih besar dibanding standar nasional.

Menurut Sri Mulyani, biaya uang harian perjalanan dinas untuk gubernur hingga pejabat eselon dua sebesar Rp1,5 juta per hari lebih besar tiga kali lipat dibanding standar nasional sebesar Rp480.000 per hari per orang.

(erh)