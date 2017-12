JAKARTA – Kabar baik untuk para pecinta olahraga. Sekarang, memilih tempat dan membandingkan harga sewa lapangan jadi lebih mudah setelah diciptakannya aplikas berbasis android, 'Kitaolahraga'.

Mahasiswa Universitas Brawijaya (UB), A’ang Muammar Zein, Dedik Prasetyo, I Gede Tika Permana, dan Rihizaf Setyo mengaku menciptakan aplikasi ini untuk memudahkan masyarakat, khususnya para pecinta olahraga. Memang, pemesanan lapangan olahraga di Indonesia masih bersifat offline.

"Kita pesan tiket pertandingan persebaya lawan arema saja harus datang ke tempat. Seharusnya ini bisa diantisipasi bisa dipesan secara on line mengingat saat ini teknologi sudah semakin maju," tutur Rhizaf, seperti dilansir dari laman UB, Kamis (28/12/2017).

Tidak ketinggalan, aplikasi ini juga memuat fitur cari lawan. Para pemain yang siap bertanding di jadwal yang kita inginkan akan ditampilkan pada bar informasi.

"Jadi kita tidak perlu khawatir tidak bisa menyewa lapangan olahraga karena sudah banyak yang memesan dan memakai. Dengan aplikasi kitaolahraga.com, kita bisa memesan lapangan olahraga sesuai dengan jadwal yang sudah kita atur dengan tim. Selain itu, hanya dengan mencantumkan nama, email, dan nomer handphone kita bisa memilih lawan main yang kita inginkan," sambungnya.

Kitaolahraga juga dapat difungsikan sebagai wadah yang menampung donasi berupa perlengkapan olahraga, mulai dari baju, sepatu, alat-alat olahraga, dan sebagainya.

Rhizaf berharap dapat menggandeng kerja sama dengan layanan ATM bersama yang berbasis syariah untuk memudahkan metode pembayaran. "Agak susah negosiasinya karena masih banyak yang menginginkan sistem berjalan secara offline,” ungkapnya.

Atas inovasinya, Rhizaf dan teman-teman meraih silver medal dan special honour as The Excellent Invention From Nation Research Council of Thailand yang diselenggarakan di International Convention Center Kaohsiung Taiwan.

