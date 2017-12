LONDON - Seorang pria bersenjata menembaki sebuah restoran cepat saji yang tengah dipadati pengunjung di London Timur, Inggris. Insiden penembakan tersebut telah menyebabkan dua orang remaja yang tengah makan di restoran itu mengalami luka tembak.

Kedua remaja tersebut diketahui sama-sama berusia 16 tahun. Salah satu dari mereka mengalami luka tembak di bagian punggung dan sisanya tertembak di bagian kaki. Kedua korban langsung dilarikan ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.

Keduanya dibawa ke sebuah rumah sakit di London timur. Luka yang mereka alami dilaporkan tidak sampai mengancam jiwa. Helikopter Ambulance London dilaporkan juga hadir di tempat kejadian, namun tidak diperlukan untuk mengantar pasien ke rumah sakit karena beruntung jumlah korban yang sedikit.

Shooting in Plaistow around 9pm this evening. I’ve been told 2 boys were shot in the chicken shop (PFC) - one in the back & one in the leg. pic.twitter.com/RXHgSOXaRz— Ruman Hasan (@rumanhasanx) December 29, 2017