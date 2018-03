LONDON - Beberapa masjid di Inggris dan Irlandia membuka pintu bagi para tunawisma karena cuaca dingin terus menggigit, dengan suhu yang turun di bawah nol derajat dan hujan salju terus berlanjut sejak Senin, 26 Februari lalu yang melanda seluruh wilayah Inggris Raya.

Kekhawatiran terhadap orang-orang yang rentan terus meningkat pada hari Jumat (Sabtu WIB) saat Kantor Meteorologi mengeluarkan peringatan merah untuk salju - tingkat peringatan tertinggi - di bagian barat daya Inggris dan Wales selatan.



Peringatan dari "Amber warnings" dan warna kuning diberlakukan di Inggris pada hari Jumat dan akhir pekan, dengan datangnya Badai Emma yang akan membawa salju tebal dan angin kencang.



Pengurus Masjid Makki di kota utara Manchester, Rabnawaz Akbar mengatakan temperatur cukup parah. "Jadi kami berpikir mengapa kita tidak melakukan sesuatu untuk membantu?" ujar Rabnawaz Akbar, kepada Al Jazeera seperti dilansir Antara, Sabtu (3/3/2018).



Dalam beberapa hari terakhir, beberapa sukarelawan berkemah di tempat ibadah, menyediakan makanan dan tempat berlindung bagi tunawisma di Manchester. Masjid ini juga menawarkan fasilitas mandi untuk mereka yang mencari tempat tinggal.



Masjid yang terletak di daerah yang didominasi penduduk dari Asia Selatan menyediakan makanan tradisional khas Bangladesh dan Pakistan seperti nasi dan ayam kari.



Akbar mengatakan jumlah tunawisma di Manchester terus berkembang. "Langkah penghematan selama delapan tahun terakhir berarti pelayanan untuk masyarakat membutuhkan tidak ada lagi," ujarnya.



Hal ini menyebabkan orang tidur di jalanan, solusinya bukan hanya tentang orang-orang yang memiliki tempat tinggal. Beberapa orang memiliki masalah kesehatan mental, mereka adalah korban kekerasan dalam rumah tangga, pecandu narkoba atau imigran yang tidak tercatat - mereka tidak memiliki jalan lain selain sumbangan dari masyarakat.



Untuk memastikan mereka tidak di jalan, mereka memerlukan pelayanan pendukung, tidak hanya memberi mereka tempat menginap semalam. Sayangnya, adanya pemotongan anggaran di pihak berwenang setempat, tidak memiliki sumber daya.



Seorang tunawisma berkata bahwa ia berfikir untuk memakai heroin atau kokain, supaya ia bisa baik-baik saja malam ini. Ketika saya memikirkan hal ini, seorang pria datang dari samping dan mengajaknya untuk bermalam di masjid.



Jamie termasuk di antara empat orang yang tidur di masjid pada Kamis malam. "Saya pecandu, saya belum pernah berada di masjid sepanjang hidup saya," katanya.



"Saya berpikir apakah akan mendapatkan beberapa heroin atau kokain, sehingga saya bisa baik-baik saja untuk malam ini. Ketika saya memikirkan hal ini, seorang pria datang dari samping dan berkata, 'Anda tidak punya rumah, akankah Anda mau menginap di masjid?" ujarnya.



"Mereka membuat saya merasa sangat 'welcome', memberi saya sesuatu untuk dimakan, untuk diminum, sesuatu yang tidak dapat diberikan pihak council untuk kita." ujar Jamie yang mengatakan bahwa media sering menggambarkan masjid dengan cara yang negatif.



"Anda selalu mendapatkan stereotip penggambaran masjid ... Tidak semua orang seperti itu, saya tidak didorong untuk menjadi radikal, itu adalah 'Apakah Anda lapar? Apakah Anda baik-baik saja?"



Masjid Makki di Manchester termasuk di antara beberapa masjid yang menyambut para tunawisma. Masjid lain termasuk Masjid Agung Leeds, Masjid Oldham, Masjid Taman Finsbury, Masjid Canterbury dan Masjid Clonskeagh di Dublin, yang merupakan bagian dari Islamic Cultural Centre of Ireland, juga membuka pintunya bagi para tunawisma.



"Kami memiliki petugas keamanan yang bertugas di malam hari, dan tim pemeliharaan telah diberitahu untuk memastikan ada pemanasan yang cukup di gedung tersebut, terutama larut malam," ujar Summayah Kenna, kepala kesejahteraan masyarakat di Islamic Cultural Centre of Ireland, kepada radio 98FM di Dublin.



Dalam sebuah laporan pada akhir Januari, Crisis, sebuah badan amal yang bekerja untuk mengakhiri tunawisma, menggambarkan meningkatnya jumlah orang yang hidup tanpa tempat berlindung sebagai "malapetaka".



Menurut pemerintah, sekitar 5.000 orang bisa ditemukan tidur nyenyak pada malam tertentu di musim gugur tahun lalu, lebih dari dua kali lipat angka 2010. Crisis mengatakan jumlah orang yang tidur dijalan saat ini sekitar 8.000 dan akan meningkat menjadi 15.000 pada 2026 "jika tidak ada yang berubah".





