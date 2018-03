MOSKOW - Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta Washington untuk mengirimkan bukti keterlibatan warga negaranya ikut campur dalam mempengaruhi pemilihan umum Amerika Serikat (AS) pada 2016.Permintaan Putin itu terkait keputusan Konsul Khusus AS, Robert Mueller yang mendakwa 13 warga negara dan tiga perusahaan Rusia bulan lalu atas tuduhan mencampuri pemilihan umum AS.

"Saya harus melihat dulu apa yang telah mereka lakukan. Beri kami materi, beri kami informasi," kata Putin dalam wwawancara dengan televisi NBC pada Jumat, 2 Maret.



"Kami tidak dapat menanggapi hal itu jika mereka tidak melanggar undang-undang Rusia," tambahnya sebagaimana dilansir Reuters, Minggu (4/3/2018).



Putin menegaskan bahwa masalah seperti ini seharusnya dikomunikasikan dan diselesaikan melalui jalur resmi antar-pemerintah bukan dengan tuduhan tanpa bukti.



"Masalah ini harus melalui jalur resmi, bukan melalui pers atau teriakan di Kongres Amerika Serikat," ujar Putin.



Tuduhan AS mengenai ikut campur Rusia dalam pemilihan presiden 2016 telah membuat hubungan kedua negara memburuk bahkan sempat menyentuh titik terendah dalam bertahun-tahun.

Wawancara dengan NBC dilakukan Putin sehari setelah dia mengumumkan jajaran senjata nuklir baru Rusia dalam sebuah pidato bernada paling keras yang pernah dilakukannya dalam beberapa tahun terakhir. Dalam pidato tahunan itu, Putin mengingatkan bahwa Rusia akan membalas semua serangan nuklir ke wilayahnya atau sekutunya dengan tindakan serupa.





