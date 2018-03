Dalam membangun Indonesia, kita butuh perempuan2 tangguh. Ada yg langsung terjun ke lapangan, ada yg menjaga tatanan keluarga. Perempuan tangguh dalam hidupku adalah Ibu Iriana. Selamat kepada para perempuan yang hari ini mengikuti Women’s March, dalam rangka Hari Perempuan Dunia yg akan jatuh pada tgl 8 Maret. Foto: Biro Pers Setpres

