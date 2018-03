PADA 6 Maret 1951, pengadilan atas Julius dan Ethel Rosenberg dimulai di pengadilan federal Distrik Selatan New York. Pasangan suami istri itu dituduh telah melakukan kegiatan mata-mata dan menjual rahasia nuklir kepada Uni Soviet.

Dalam pengadilan yang dipimpin Hakim Irving R. Kaufman itu menghadapkan David Greenglass, seorang masinis di Los Alamos, di mana Amerika Serikat (AS) mengembangkan senjata nuklir. Greenglass adalah ipar dari Julius Rosenberg, seoang anggota Partai Komunis Amerika yang kehilangan pekerjaannya pada saat Red Scare, masa saat ketakutan atas paham komunis menyebar luas di AS.



Menurut Greenglass, Rosenberg memintanya untuk menyampaikan dokumen sangat rahasia mengenai instruksi merakit bom atom kepada Uni Soviet. Material tersebut dikirimkan kepada Uni Soviet oleh Harry Gold, kenalan dari Greenglass.



History melansir, Uni Soviet meledakkan bom atom pertamanya pada September 1949, berdasarkan informasi yang didapat dari mata-matanya, termasuk dari Greenglass.



Kesaksian dari Greenglass hanya satu-satunya bukti keterlibatan pasangan Rosenberg dalam kegiatan mata-mata tersebut. Hal itu membuat komunitas sayap kiri di AS meyakini bahwa Rosenberg dan istrinya didakwa karena keanggotaan mereka dalam Partai Komunis.



Persidangan yang berlangsung selama hampir sebulan akhirnya berakhir pada 4 April dengan vonis bersalah terhadap para terdakwa. Pasangan Rosenberg dijatuhi hukuman mati.Sementara Greenglass yang bekerjasama dengan Pemerintah AS untuk menuntut pasangan Rosenberg diganjar dengan hukuman 15 tahun penjara.

Rosenberg dilaporkan sempat ditawari kesepakatan untuk menghindari hukuman mati asalkan mereka mengaku bersalah. Namun keduanya menolak dan dihukum mati pada 6 April.





