JAKARTA - Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Bambang Soesatyo menyampaikan pidato saat memimpin rapat paripurna masa sidang keempat di Gedung Nusantara II lantai 3, Kompleks Gedung MPR/DPR/DPD RI, Senayan, Jakarta, Senin (5/3/2018).

Saat memberikan pidato, Bamsoet menyoroti lima rancangan undang-undang (RUU) yang harus diselesaikan, sebab hal ini sudah mendapat sorotan luas masyarakat lantaran sudah lama terkatung-katung pembahasannya.

“DPR dan pemerintah juga akan bekerja keras untuk melanjutkan pembahasan RUU yang sudah ditunggu-tunggu oleh masyarakat untuk diselesaikan,” ungkap Bamsoet saat memberikan pidato.

Bamsoet mengatakan, aturan yang segera diselesaikan yakni RUU tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, RUU tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak, dan RUU tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.

Lalu, lanjut dia, ada juga mengenai RUU tentang Perubahan Kelima atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan serta RUU tentang Pengesahan Protocol to Implement The Sixth Package of Commitment on Financial Services Under The ASEAN Framework.

Namun, Bamsoet tidak bisa memastikan kelima RUU tersebut selesai pada masa sidang kali ini. Ia hanya menegaskan, kelima RUU itu diselesaikan pada masa sidang keempat kali ini.

"Proses harmonisasi RUU dapat diselesaikan sesuai dengan waktu yang telah ditetapkan," paparnya.

(Ari)