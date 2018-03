JAKARTA – Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Salahudin Uno, memperlihatkan budaya betawi berupa ondel-ondel di Balai Kota DKI Jakarta, Gambir, Jakarta Pusat, Senin (5/3/2018. Kesenian budaya asli Jakarta itu merupakan hasil kreasi dari pelaku usaha One Kecamatan One Center Enterpreneurship (OK OCE).

"Hari ini kita buka kreasi Betawi. Ondel-ondel kreasi Betawi yang kita gagas waktu Festival Cempaka Putih langsung tereksekusi dalam waktu dua minggu, lahirlah gerakan OK OB. Itu ondel-ondel kreasi betawi yang merupakan salah satu varian dari OK OCE," kata Sandiaga di lokasi.

Ia menerangkan, ondel-ondel tersebut bakal dikemas mengikuti wajah-wajah aktor-aktor ternama. Untuk masyarakat yang hendak membelinya dipersilakan untuk datang ke Balai Kota DKI Jakarta.

"Tadi mereka bisa menerima pesan khusus. kebetulan bu wagub maunya pesan khusus. Misalnya mukanya mirip dengan Brad Pitt atau mukanya mirip sama yang sekarang Ryan gosling yang Lala Land. Itu kan bisa dipesan. Yang perempuan misalnya bisa seperti Raisa. Mukanya Raisa, tapi pakaiannya ondel-ondel juga bisa," ujarnya.

Sandiaga tak menjelaskan secara detail berapa harga untuk memesan sebuah ondel-ondel. Namun ia mengatakan, untuk pengerjaan ondel-ondel dibutuhkan waktu sekira tiga minggu.

"(Waktu pengerjaan) itu mereka bisa melakukannya satu ondel-ondel itu antara dua sampai tiga minggu kalau itu detail bisa sampai dua tiga minggu," tukasnya.

(erh)