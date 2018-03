MEDAN - Seorang pria diduga anggota 'The Family Muslim Cyber Army (MCA)' berinisial BG (35) ditangkap Tim Polda Sumatera Utara (Sumut) dan Bareskrim Polri dari rumahnya di Desa Banten, Kabupaten Serdangbedagai, Sumut.

Terkait kasus itu, Kabid Humas Polda Sumut Kombes Pol Rina Sari Ginting menerangkan, BG diciduk pada pukul 12.00 WIB, Minggu 4 Maret 2018.

"BG ditangkap dalam dugaan 'tindak pidana dengan sengaja menunjukkan kebencian atau rasa benci kepada orang lain berdasarkan diskriminasi ras dan etnis," terang Kombes Rina, Senin (5/3/2018).

BG diduga menyebarkan informasi yang tujuannya untuk menimbulkan rasa kebencian atau permusuhan individu dan atau kelompok masyarakat tertentu berdasarkan atas suku, agama, ras, dan antar golongan (SARA).

Tersangka diduga melanggar Pasal 16 Jo Pasal 4 huruf b angka 1 UU No 40 Tahun 2008 tentang Penghapusan Diskriminasi Ras dan Etnis dan atau Pasal 45 a ayat 2 Jo Pasal 28 ayat 2 UU No 19 Tahun 2016 tentang perubahan atas UU No 11 Tahun 2008.

"BG diduga menyebarkan kebencian melalui akun Facebook pribadinya. Kasusnya masih didalami, oleh tim Bareskrim. Sementara masih akun FB pribadi. Selanjutnya BG dibawa tim Bareskrim Polri ke Jakarta," pungkas Kombes Rina.

(fid)