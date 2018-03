JAKARTA - Mahasiswa Universitas Negeri Yogyakarta (UNY) berhasil menyabet medali emas dalam ajang The 2nd World Invention and Innovation Forum (WIIF) di Foshan, China berkat gagasan aplikasi perangkat mobile berbasis android untuk memprediksi erupsi merapi melalui suhu dan tekanan.

Aplikasi ini dapat menunjukkan parameter suhu udara secara berkala sehingga dapat meningkatkan kesiapsiagaan masyarakat dalam aktivitas sehari-hari, peneliti dalam melakukan penelitian di gunung berapi, dan juga pemerintah dalam menentukan waktu yang tepat untuk evakuasi.

Selain medali emas, tiga peghargaan khusus juga dibawa pulang yakni Best Award yang diberikan oleh Women’s Inventors Association “NOVA”Bosnia dan Herzegovina, Gold Award yang diberikan oleh Manila Young Inventos Association, Philippines, serta Appreciated Award yang diberikan oleh Indian Innovators Association, India.

Seperti dilansir dari laman UNY, Rabu (7/3/2018), delapan orang mahasiswa penggagas aplikasi inovatif ini berasal dari berbagai jurusan, yaitu Debby Agustin dari jurusan Biologi, Roni Marudut Situmorang dari Pendidikan Geografi, Singgih Bekti Worsito mahasiswa Pendidikan Teknik Mekatronika, Rifaldy Fajar dan Prihantini dari Matematika, Riana Dwi Kurniawati mahasiswa Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, Kristian Bayu Ardianto dari Pendidikan Kepelatihan Olahraga, dan Lailatul Fitriyah dari Pendidikan Biologi.

Namun, pada ajang WIIF tersebut tim UNY hanya diwakili oleh Debby Agustin dan Roni Marudut Situmorang untuk mempresentasikan karya yang berjudul “Volcansmart : Pre-Disaster Mitigation Volcano Eruption Android App”. Tim UNY sendiri merupakan satu-satunya perwakilan Indonesia sekaligus menjadi peserta termuda dalam kompetisi yang didominasi oleh peserta bergelar doktor atau profesor ini.

Ada beberapa pilihan topik yang dapat diambil peserta dalam acara WIIF ini, yaitu Artificial intelligence, Civil-military integration, Commercialization of invention achievements as well as the international technological transfers, Policies for innovations of science and technologies, Youth innovative education, dan Imagination of future science and technology.

WIIF juga dihadiri oleh inventor dari berbagai negara, seperti Jerman, India, Iran, Iraq, Lebanon, Malaysia, Mozambique, Maroko, Nigeria, Filiphina, Polandia, Serbia, Sudan, Swedia, Syria, Togo, Uni Emirat Arab (UAE), Uganda, USA, Vanuatu, Bosnia dan Herzegovina, Perancis, Japang, Singapura dan Korea. Kompetisi WIIF sendiri diselenggarakan oleh China of Inventions (CAI) dan Foshan Municipal Government yang bekerjasama dengan International Federation of Inventors’ Associations (IFIA).

