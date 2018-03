MEDAN - New Pajero Sport Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT resmi mengaspal di Medan. Perkenalannya ke publik setempat sudah dimulai sejak kemarin dalam acara Mitsubishi Motors Special Exhibition yang berlangsung di Center Point Mall, Medan, hingga 11 Maret 2018.

Kedua varian itu sendiri merupakan hasil dari pabrik Mitsubishi di Bekasi, Jawa Barat. Unit yang sudah mengalami penyebaran dibanding model sebelumnya.

“Penyegaran untuk varian Pajero Sport Exceed 4x2 AT dan GLX 4x4 MT merupakan bentuk apresiasi kami terhadap antusiasme konsumen setia kendaraan penumpang Mitsubishi di Indonesia," ujar Irwan Kuncoro, Direktur Divisi Sales & Marketing PT MMKSI, selaku distributor kendaraan penumpang Mitsubishi.

Pada awal perkenalannya, kandungan lokal yang terdapat pada varian Pajero Sport yang dirakit di Indonesia adalah 29%, sedangkan saat ini kandungan lokalnya sudah mencapai 34% dan akan terus ditingkatkan secara bertahap.

Adapun ubahan yang terdapat pada New Pajero Sport Exceed 4x2 AT antara lain adalah: Alloy Wheel 18”, Leather Seat dan Rear Spoiler. Sedangkan ubahan yang terdapat pada New Pajero Sport GLX 4x4 MT terdapat pada automatic air-conditioner.

Lalu berapa harganya? New Exceed 4X2 AT dibanderol Rp 479.000.000 juta. Sedangkan GLX 4X4 MT ditawarkan dengan harga Rp530.000.000.

Lebih lanjut, sejak diperkanalkan pada 2009, Pajero Sport sudah terjual 120 ribu unit dengan pangsa pasar sekitar 40%. Pajero Sport juga mendominasi penjualan di kelas SUV 4x4 dan menjadi market leader dengan 60% market share.

