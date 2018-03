JAKARTA - Komandan Satuan Tugas Bersama (Kogasma) Pemenangan Pemilu Partai Demokrat, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) tampak melakukan safari politik ke beberapa tokoh dan pejabat negeri ini.

Mulai dari Ketua Umum Golkar yang juga Menteri Perindustrian Airlangga Hartarto, Presiden Joko Widodo dan Ketua Dewan Pembina Hanura yang juga Menko Polhukam, Wiranto.

Apa alasan AHY?

"Ya sekitar 2 Minggu lalu mendapatkan amanah sebagai Komandan Tugas Bersama Pemenangan Pemilu Partai Demokrat 2019, itu sebuah amanah, sebuah tugas yang saya emban dengan misi tertentu yaitu untuk mensukseskan dan memenangkan Partai Demokrat untuk pemilu 2019," kata AHY di Kemenko Polhukam, Jakarta, Rabu (7/3/2018).

AHY berujar, dalam posisinya itu, dia mendapat mandat untuk berkomunikasi politik dengan elite ataupun masyarakat. Ia yakin intensnya komunikasi dengan elite dan masyarakat akan membuka cakrawala pemikiran dirinya tentang kondisi bangsa saat ini.

"Saya pikir itu melengkapi cakrawala, cara pandang saya dan lebih memahami konteks politik hari ini dan ke depan itu penting dalam politik anything is possible, politik cair oleh karena itu dibangun oleh komunikasi sebaik-baiknya ke semua arah," terangnya.

"Trust building itu adalah sebuah proses, kemudian chemistry akan terjadi jika kita lebih sering bertemu siapapun yang kita anggap menjadi teman diskusi dan juga untuk membahas isu negeri ini," pungkasnya.

