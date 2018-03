PALEMBANG – Pasangan Aswarai Rivai-Muhammad Irwansyah, berjanji akan memperbaiki masalah infrastruktur dan ekonomi Sumatera Selatan (Sumsel) dalam 100 hari kerjanya jika terpilih di Pilkada Sumsel.

Janji ini dikatakannya usai Sumiati (64), pedagang sayur di Ogan Komering Ulu (OKU), mengeluhkan infrasrtuktur jalan yang rusak, hingga membuat perjalanannya ke lokasi tempat ia berdagang menjadi lebih lama.

"Kalau jalannya bagus kan kami enak, jalannya enggak rusak," kata Sumiarti.

Selain infrastruktur, para pedagang juga berharap adanya kenyamanan saat berjualan, dari sisi berjualan dan keamanan.

Hamdani, penjual tempe di OKU menyampaikan rasa khawatirnya karena harus was-was berjualan di atas pukul 8 pagi bila ditertibkan oleh satpol PP.

"Saya yang penting jualan aman di pinggir sini. Kalau seperti kami kan pendapatannya sering tidak menentu. Jadi yang kami inginkan hanya itu, tidak ketakutan akan diusir atau ditertibkan," ungkap pria 56 tahun ini.

Serupa, Titi (62) pedagang rampai di Pasar Prabumulih mengungkapkan kekesalannya terhadap janji pemerintah setempat yang tak kunjung terealisasi. Padahal lokasi saat ini dia berjualan tidak begitu menguntungkan dan sepi.

"Keadaan di sini (Pasar Tradisional Modern 2 Prabumulih) kan sudah berjalan empat tahun. Janji awal kan 1 tahun (relokasi ke gedung baru, Pasar Tradisional Modern 1 Prabumulih). Jangan buat kami (pedagang) terlalu menderita. Berjualan susah. Di sini sepi," keluhnya pada Irwansyah.

Irwansyah merasa prihatin dengan beberapa kondisi pedagang di pasar tradisional. "Sudah dua daerah saya kunjungi, dan kebanyakan mengeluhkan hal yang sama, yaitu permasalahan infrastruktur. Perasaan saya sedih melihat kondisi mereka seperti itu," kata Irwansyah.

Oleh karena itu, pasangan Aswari-Irwansyah akan menciptakan lapangan pekerjaan dengan memaksimalkan peluang usaha, menciptakan entrepreuner baru melalui program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) Kito.

"Bagi kami semua bidang tentu akan saling berkaitan. Namun fokus utama kami adalah soal infrastruktur dan ekonomi. Kalau jalan sudah mulus, pasar bagus, insya Allah roda perekonomian rakyat akan terus bergulir," sambungnya.

(fzy)