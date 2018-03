PALEMBANG – Seluruh penjuru dunia merayakan Hari Perempuan Internasional, tidak terkecuali calon Wakil Gubernur Sumatera Selatan Irwansyah. Di hari bersejarah ini, Irwansyah mengucapkan rasa syukur telah dilahirkan dari rahim seorang perempuan bernama Nyimas Djamila.

Bagi mantan Wali Kota Pangkalpinang tersebut, mustahil tanpa sentuhan sang ibu yang sangat dicintai, dirinya bisa sampai saat ini. Selain itu, alasan kuat dirinya memutuskan maju di Pilkada Sumsel bersama calon gubernur Aswari Riva’i juga karena dukungan ibunda.

"Saya menikmati syukur atas ibu saya, Ibu Nyimas Djamila, yang sudah membesarkan saya selama ini. Kalau tidak ada Beliau, saya tidak akan seperti ini," kata Irwansyah saat ditemui di Palembang, Kamis (8/3/2018).

"Sejak awal dilantik menjadi Wali Kota Pangkalpinang tahun 2013, saya memang berkomitmen untuk satu periode. Kemudian juga adanya keinginan untuk mengabdi di kampung halaman Ibu," sambungnya.

Sementara untuk perempuan Sumsel, Irwansyah berharap mereka dapat terus berkembang di dunia internasional. Di antaranya atlet Sumsel yang akan bertarung di Asian Games pada Agustus 2018.

"Saatnya perempuan Sumsel untuk tampil di kancah internasional. Kita doakan perempuan Sumsel siap untuk berkompetisi, terutama atlet perempuan menghadapi Asian Games ya," ungkapnya.

Serupa, Ketua Bidang Perempuan DPW PKS Sumsel Fanin Nurlita Nainggolan menginginkan adanya kemajuan yang terus ditonjolkan oleh kaum perempuan, terutama di wilayah tersebut.

"Insya Allah perempuan Sumsel bisa terus cerdas dan berdaya secara ekonomi, pendidikan, politik, dan bidang lainnya," ucap Nurlita.

Di tempat berbeda, di hari yang sama, Irwansyah juga menemui kaum Ibu Lorong Alir (LA) Palembang.

Niat bersilaturahim, Irwansyah tiba di lokasi sekira pukul 14.30 WIB. Berdasarkan pantauan di lokasi, Irwansyah yang saat itu mengenakan peci hitam dan baju koko putih disambut para ibu yang sudah menunggu.

Sembari menyosialisasikan program unggulannya, One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) Kito, Irwansyah mendengarkan aspirasi warga setempat.

(han)