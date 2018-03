JAKARTA - Tim peneliti Departemen Gizi Masyarakat, Fakultas Ekologi Manusia (FEMA), Institut Pertanian Bogor (IPB), Dr. Budi Setiawan dan Bernadette Victoria membuat sup krim penurun berat badan. Sup krim ini terbuat dari kedelai dan beras merah yang dapat menjadi pangan fungsional tinggi protein dan serat.

Pemilihan bahan baku pembuatan sup krim penurun berat badan ini tentunya telah melewati berbagai pertimbangan dan penelitian. Kedelai digunakan karena dinilai mengandung serat pangan yang tinggi dan merupakan sumber protein nabati. Protein kedelai memiliki nilai biologis yang hampir setara dengan protein hewani. Namun, kedelai memiliki kekurangan yaitu kandungan asam amino metionin dan sistin yang rendah.

Oleh sebab itu, hal tersebut dapat diatasi dengan komplementasi (saling melengkapi) dua atau lebih jenis makanan. Beras merah menjadi bahan komplementasi yang pas dengan kedelai karena mengandung serat yang tinggi dan juga sebagai sumber protein nabati. Selain itu, juga dapat melengkapi kekurangan asam amino pada kedelai, karena beras merah dapat menyediakan asam amino metionin. Kekurangan asam amino lisin pada beras merah juga dapat dilengkapi oleh kedelai.

Seperti dilansir dari laman IPB, Minggu (11/3/2018), formulasi pembuatan sup krim ini dilakukan secara bertahap, pertama dilakukan uji organoleptik, lalu menentukan formula terpilih, baru kemudian dianalisa kandungan gizi dan serat pangannya, serta perhitungan kontribusi energi, zat gizi, juga serat pangan. Dari analisa-analisa tersebut, ditunjukkan bahwa formula terpilih adalah formula dengan takaran kedelai dan beras merah 60:40 dengan kontribusi energi dan zat gizi per takaran saji terhadap AKG (umum) sebesar 3% energi, 6.1% protein, 3.3% lemak, 2.3% karbohidrat dan 9.2% serat pangan. Formula sup krim terpilih ini dapat diklaim sebagai pangan tinggi protein dan serat. Dr. Budi berharap sup krim kedelai dan beras merah ini dapat dijadikan alternatif makanan selingan.

Obesitas memang telah menjadi momok global dan tak jarang banyak memakan korban jiwa yang meningkat tiap tahunnya. Apalagi degan pola makan orang modern saat ini yang banyak mengonsumsi makanan cepat saji dengan kandungan tinggi kalori, gula dan lemak. Salah satu upaya yang dapat dilakukan untuk mengurangi penderita obesitas adalah dengan mengubah pola makan dan selalu mengonsumsi makanan yang dapat meningkatkan rasa kenyang dan menahan nafsu makan. Protein adalah salah satu zat gizi yang diketahui bisa memberi efek mengenyangkan lebih cepat sehingga efektif untuk menurunkan berat badan.

