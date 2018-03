TANGSEL - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) resmi meluncurkan Grand Livina Special Version 2018 dalam event akbar komunitas Grand Livina yang dihelat di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu (10/3/2018).

Vice President Nissan Marketing and Sales PT NMI, Davy J Tuilan, mengatakan, dengan beragam fungsionalitasnya, Grand Livina akan kembali menarik lebih banyak keluarga di Indonesia lewat varian Grand Livina Special Version.

"Terimakasih kepada ribuan pelanggan setia kami yang datang ke acara ini dan menjadi saksi kelahiran Grand Livina Special Version. Inilah cara kami merawat hubungan jangka panjang dengan konsumen, dan kami ingin hubungan ini bertahan lama, seperti Legacy Grand Livina bagi keluarga Indonesia," katanya.

Sementara menambahkan itu, General Manager Marketing Strategy PT NMI, Budi Nur Mukmin memaparkan bahwa tampilan segar yang ditawarkan varian Special Version ini nampak jelas terlihat dari Aero Kit depan, samping dan belakang yang dilapisi baja anti karat, serta dwi warna pada Rear Roof Spoiler.

"Ada beberapa perbedaan yang memang kami suguhkan berbeda dari varian sebelumnya," papar Budi.

Dilanjutkan dia, Daytime Running Lamp juga ditambahkan untuk memberi aksen penuh gaya. hal tersebut dapat berfungsi untuk meningkatkan visibilitas kendaraan sehigga pengendara lain dapat melihatnya dengan jelas. Pada malam hari, lampu utama dan lampu belakang mampu berpendar jelas.

Selain itu, Grand Livina Special Version juga terlihat berbeda dengan Front Bumper, New Alloy Wheel 16", New Side Skirt yang lebih ekslusif, Rear Bumper, New Spoiler, New C Cluster Silver pada ornamennya.

 

"Grand Livina Special Version ini dibanderol seharga Rp220 juta On The Road (OTR) Jakarta. Jika dipesan sekarang, maka pengiriman unit dapat dilakukan pada akhir bulan Maret ini," tandasnya.

