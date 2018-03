OGAN ILIR - Istri masing-masing pasangan calon (paslon) nomor urut 2, Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah, bersilaturahim kepada kaum ibu di kawasan Ogan Ilir, Sabtu 10 Maret 2018. Mereka adalah R Rukmi Kurnia Sismartianti dan Dessy Ayu Trisna.

Keduanya hadir sekitar pukul 14.22 WIB tanpa iring-iringan pengawalan. Rukmi atau dengan sapaan karib Bunda Lisa dan Dessy memulai silaturahim dengan menghadiri pengajian di Masjid Al-Hijrah.

Usai menghadiri pengajian, keduanya menyapa warga di sekitar masjid. Sambil menyusuri kampung Desa Talang Balai Baru Dua, nampak istri paslon besutan partai Gerindra dan PKS ini melayani permintaan warga yang hendak berfoto.

Saat hendak berpamitan, aksi spontan ditunjukkan oleh istri cawagub Sumsel Irwansyah, Dessy. Dessy yang saat itu menggunakan baju dan jilbab bernuansa hijau tosca, memberikan pantun dadakan yang dibuatnya.

(Baca juga: Curhat Kesulitan Ekonomi, Irwansyah Beri Solusi OK OCE Kito ke Seorang Pemuda)

"Jalan jalan ke talang balai baru//Jangan lupa singgah beli kue//Aswari Irwansyah adalah gubernurku//Jangan lupa pilih nomor due (dua)"

Sementara, Bunda Lisa menyampaikan salam dari suaminya yaitu cagub Sumsel Aswari yang berhalangan hadir, karena agenda kampanye di tempat lain.

"Asri (Aswari-Irwansyah) memiliki program salah satunya mengenai UMKM untuk perekonomian sumsel. Saya juga di sini ingin menyampaikan salam. Beliau (Aswari) sedang ada kegiatan di tempat lain. Jadi kami di sini berbagi tugas," ungkap istri Bupati nonaktif Lahat ini.

Sebagai informasi, Aswari-Irwansyah memiliki program unggulan bidang ekonomi yaitu OK OCE Kito. One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK OCE) Kito ini terinspirasi dari kesuksesan wakil gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno dengan OK OCE.

Secara keseluruhan, tidak ada perbedaan menonjol konsep keduanya. Pelatihan, pendampingan, juga bantuan permodalan akan diberikan pada peserta.

(qlh)