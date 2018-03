JAKARTA - Pelaku usaha mikro kecil dan menangah (UMKM) jadi sasaran utama Pasangan Calon Gubernur Sumatera Selatan (Sumsel) Aswari Rivai-Muhammad Irwansyah di Pilgub Sumsel.

Pasangan nomor urut 2 ini pun langsung merealisasikan janjinya untuk mendukung generasi muda yang berjiwa wirausaha di Sumsel dengan meluncurkan program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK Oce). Program ini merupakan satu adopsi dari program Sandiaga Uno pada Pilgub DKI Jakarta lalu.

"Ini bukti bahwa OK Oce ini akan kita terapkan di Sumsel. Di sini banyak generasi muda, namun banyak juga pengangguran, mudah-mudahan dengan cara ini, bisa membantu mereka," jelas Aswari Rivai usai meluncurkan program OK Oce, di di Posko Juang Aswari-Irwansyah, Jalan Sumpah Pemuda, Lorok Pakjo, Palembang.

Aswari pun mengungkapkan bahwa pihaknya telah berkomunikasi dengan Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno untuk menerapkan OK Oce di Sumatera Selatan dengan beberapa penyesuaian dan diberi nama OK Oce Kito.

"Kita harus merubah mindset kita, OK Oce saya berharap bisa menular dengan masyarakat. Hal ini sudah dibuktikan di Jakarta. Ok Oce Kito serius untuk masyarakat Sumsel," ungkapnya.

Sementara itu, Ketua Tim Pemenangan Aswari-Irwansyah, Budiarto Masrul berharap akan banyak warga yang terlibat dengan program OK Oce Kito. Pihaknya pun mengaku telah menyiapkan serngkaian pelatihan untuk masyarakat yang hendak mengikuti program OK Oce Kito

"Di Jakarta sudah hampir 30 ribu-an orang yang terlibatnya, kita ingin juga melibatkan usaha baru di Sumatera Selatan sebanyak-banyaknya. Kita akan membangkitkan semangat OK Oce dulu. Soal modal nanti dicarikan solusinya untuk akses permodalan," jelas Budiarto.

(kha)