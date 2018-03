PALEMBANG - Kakak dari Wakil Gubernur DKI Jakarta Sandiaga Uno, Indra Uno turun langsung dalam pelatihan dan peluncuran program program One Kecamatan One Center for Entrepreneurship (OK Oce) Kito di Posko Juang Aswari-Irwansyah, Jalan Sumpah Pemuda, Lorok Pakjo, Palembang, Sumatera Selatan (Sumsel).

Diketahui, OK Oce Kito merupakan program yang diadopsi oleh Pasangan Calon Gubernur Sumsel, Aswari Rivai-Irwansyah dari program serupa garapan Sandiaga Uno di DKI Jakarta.

Dalam pemaparannya, Indra Uno menjelaskan bahwa Sumsel memiliki segudang potensi untuk meningkatkan jumlah dan mutu wirausahawan. Terlebih, pada Agustus nanti, Palembang bersiap menghadapi Asian Games.

"Agustus ada pesta olahraga Asian Games, di Jakarta dan Palembang, ini peluang besar sekali, karena nanti ada banyak pengunjung dari kota-kota di Indonesia hingga mancanegara. Ini bisa jadi peluang besar, segala sesuatu yang khas di Sumsel bisa kita pasarkan untuk skala Internasional," jelas Indra, Minggu (11/3/2018).

Indra memaparkan bahwa OK Oce Kito akan didesain mirip dengan OK Oce yang telah berjalan di DKI Jakarta. Hal tersebut untuk mempermudah integrasi dalam pelaksanaannya ke depan.

"Semua (instrumen) yang kita pakai (antara OK Oce dan OK Oce Kito) adalah sama, metode yang digunakan pun akan sama persis seperti di Jakarta supaya mempermudah," ungkapnya.

Program OK Oce Kito sendiri merupakan adaptasi dari program serupa yang ada di DKI Jakarta, garapan dari Wakil Gubernur DKI Jakarta, Sandiaga Uno. Program ini menitikberatkan pelaku UMKM untuk mau membangun wilayahnya sendiri. Targetnya, setiap kecamatan harus memiliki minimal satu wirausahawan yang bisa membagikan lahan pekerjaan untuk yang lain.

