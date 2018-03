TANGSEL - PT Nissan Motor Indonesia (NMI) belum dapat memutuskan mengenai bisa tidaknya Nissan Grand Livina varian lama di-upgrade menjadi versi terbaru seperti Grand Livina Special Version 2018. Unit terbaru sendiri diluncurkan di Scientia Square Park, Gading Serpong, Tangerang Selatan (Tangsel), Sabtu lalu.

Vice Presiden Nissan Marketing and Sales PT NMI Davy J Tuilan mengatakan, dirinya sempat bertemu beberapa anggota komunitas Livina yang menghadiri event "LivinAlife 2018". Mereka menanyakan tentang kemungkinan memasangkan aksesories Special Version ke Grand Livina varian lama.

"Ya, ini sedang kami pertimbangkan. Sebenarnya sih biasanya kan nggak bisa, tapi kami melihat loyalitas dari pada costumer Livina, dan melihat bahwa mereka ini sangat militan. Tadi waktu saya keluar, ketemu dengan beberapa anggota komunitas, tapi belum kami putuskan," ujarnya di sela acara kopi darat komunitas Grand Livina di Serpong, Tangsel.

Menurut Davy, ada beberapa hal yang harus disesuaikan jika costumer ingin merubah beberapa tampilan Grand Livina lama ke Special Version. Di antaranya adalah soal harga yang bisa dikatakan tidak murah, karena diketahui harga Special Version naik hingga Rp5 jutaan dari versi sebelumnya.

"Kenapa harus kami pertimbangkan, karena memang harganya cukup mahal. Dibandingkan dengan versi sebelumnya, ada kenaikan harga R5 jutaan. Kenapa belum kami putuskan, karena nanti misalnya mereka mau pasang itu harganya berapa, sebenarnya biaya untuk memasang acsesoris sendiri itu lebih mahal," imbuhnya.

Beberapa tampilan segar nampak muncul pada varian Grand Livina Special Version 2018, seperti terlihat di bagian Aero Kit depan, samping dan belakang yang dilapisi baja anti karat, serta dwi warna pada Rear Roof Spoiler.

Daytime Running Lamp juga ditambahkan untuk memberi aksen penuh gaya. hal tersebut dapat berfungsi untuk meningkatkan visibilitas kendaraan sehigga pengendara lain dapat melihatnya dengan jelas.

Selain itu, Grand Livina Special Version juga terlihat berbeda dari sisi Front Bumper, New Alloy Wheel 16", New Side Skirt yang lebih ekslusif, Rear Bumper, New Spoiler, New C Cluster Silver pada ornamennya.

Varian terbaru ini dibanderol seharga Rp220 juta On The Road (OTR) Jakarta. Pengirimannya sendiri dapat terlaksana akhir Maret 2018, jika pemesanannya dilakukan pada saat ini.

