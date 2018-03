STOPPER Real Madrid Sergio Ramos sebenarnya berulang tahun (ultah) pada 30 Maret mendatang. Namun belum tiba waktunya, ia sudah mendapat kado istimewa.

Lewat akun Instagramnya, sergioramos, mengunggah foto kado ultah berupa mobil klasik. Ia pun memberi jempol terhadap mobil tersebut.

"Hadiah ulang tahun yang maju," demikian keterangan Ramos lewat akunya.

Mobil klasik itu sendiri sepertinya diberikan oleh saudara laki-lakinya, Rene Ramos. Itu terlihat dari ucapan terimakasihnya.

"Terima kasih, @reneramosofis. TQ, bro. Terima kasih. Mencintaimu, bro," tulis pria yang juga kapten Madrid tersebut.

Ramos sendiri sepertinya memang pecinta mobil klasik. Indikasi itu muncul dari pujiannya terhadap mobil yang ia terima. "Mobil Klasik tidak pernah mati. Mobil klasik tidak pernah mati," tulisnya.

