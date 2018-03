JAKARTA - Delegasi Fakultas Kedokteran Universitas Andalas turut hadir dalam APCMS (Asia Pasific CardioMetabolic Syndrome) Congress, di Grand Hilton, Seoul, Korea Selatan, baru-baru ini.

Mereka adalah Lintang Sekar Sari, Annisa Amalina, dan Handyka Milfiadi. Ketiga mahasiswa FK tersebut terpilih untuk mengikuti APCMS selama dua hari. Acara ini merupakan hasil kerja sama beberapa lembaga yaitu GW-ICC (Great Wall International Congress of Cardiology, China), JCC (Japanese College of Cardiology, Japan), dan KSC (Korean Society of Cardiology).

Seperti dilansir dari laman Universitas Andalas, Selasa (13/3/2018), terdapat 32 pakar internasional bidang Kardiologi menjadi komite dalam kongres yang bertujuan untuk menambah pengetahuan mengenai CardioMetabolic Syndrome dan berbagai kecendrungan ras dalam mempengaruhi CardioMetabolic Syndrome.

Selain Universitas Andalas, ada 15 negara lain dari 41 institusi pendidikan ternama yang juga berpartisipasi dalam acara ini. Untuk bisa terpilih menjadi peserta APCMS peserta harus mengirimkan abstrak penelitian mereka ke pihak panitia. Jika menang, barulah peserta akan diundang ke Seoul, Korea Selatan untuk mempresentasikan hasil penelitiannya.

Symposium hari pertama dibuka dengan materi dosis obat optimal untuk kasus dislipidemia, hipertensi, serta mekanisme kerja obat optimal yang dibawakan oleh pembicara dari tiga universitas ternama di korea yaitu Ganchon University, Seoul National University, dan The Catholic University.

Sedangkan hari kedua diisi dengan presentasi dari seluruh delegasi. Dalam presentasi tersebut mahasiswa FK Universitas Andalas menyampaikan tentang hot issues mengenai cardiometabolic syndrome.

