SEMARANG - Astra Motor Jawa Tengah (Jateng) membidik sekmen new entry sport untuk memasarkan produk baru mereka, yakni All New Honda CB 150 Verza. Segmen new entry ini disiapkan bagi mereka yang ingin beralih ke motor sport.

Kepala Bagian Marketing Astra Motor Jateng, Sukamto Margono yakin Honda All New CB 150 Verza semakin memperkuat penjualan motor sport di Jawa Tengah.

Ia menjelaskan, berdasarkan data Januari 2018, pasar motor sport hanya berkontribusi sekitar 6,6%. Jumlah itu terus merosot dibandingkan 2014 lalu yang berkontribusi terhadap penjualan motor secara keseluruhan hingga 14,5%.

Sukamto yakin dengan hadirnya Honda All New CB 150 Verza yang memiliki banyak keunggulan dengan harga yang relatif terjangkau, yakni Rp19 juta hingga Rp20 jutaan, akan mampu mendongkrak penjualan motor sport Honda di Jateng.

"Kehadiran CB 150 Verza, kami targetkan akan mendongkrak market share dari 57,6% menjadi 70%," katanya, Senin (12/3/2018).

Segmen new entry sport, khususnya bagi pengendara motor matic atau bebek yang ingin mencoba motor sport, kata dia cukup besar. "Dulu mereka yang ingin motor sport karena harganya yang relatif mahal akhirnya beralih ke matic, tapi sekarang dengan harga yang cukup terjangkau, masyarakat sudah bisa menggunakan motor sport," imbuhnya.

Dari segi penjualan, ditargetkan bisa menjual 300 unit pada awal peluncuran hingga tiga bulan ke depan. Dan terus mengalami kenaikan sampai akhir tahun dengan jumlah penjualan mencapai 1.000 unit per bulan. "Versi lamanya, kami bisa menjual sampai 200 unit per bulan. Targetnya tentu naik sampai 1.000 unit per bulannya," ucapnya.

Sukamto menambahkan, selain membidik New Entry Sport, Honda All New CB 150 Verza juga membidik sekmen anak muda. "Dari segi desain dan fiturnya motor tersebut mengalami perubahan yang cukup menonjol. Desain motor yang berotot banyak disukai, khususnya anak muda," ujarnya.

Beberapa perubahan desain yang menonjol terletak di headlamp, panel elektrik, sayap dan penambahan detail di beberapa bagian.

(abp)