JAKARTA - Akibat pengetatan aturan impor kendaraan yang diberlakukan Vietnam, sempat mengganggu kinerja ekspor yang dilakukan Indonesia. Namun hal tersebut kini tengah dicairkan oleh pemerintah.

Mengenai permasalahan ini, Pemerintah sendiri sudah membuka jalur komunikasi terkait pengetatan impor kendaraan yang diberlakukan Vietnam. Namun langkah tersebut belum bisa menjadi angin segar dibukanya kembali keran ekspor ke Vietnam.

Presiden Jokowi sendiri hari ini yang tengah melakukan kunjungan kerja ke Vietnam akan kembali membicarakan mengenai pengetatan aturan impor kendaraan dari Indonesia.

Sejak 1 Januari kemarin Pemerintah Vietnam telah memperketat aturan impor yakni Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly, and Import on Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services), berlaku.

Aturan tersebut, mengatur sejumlah persyaratan kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Akibat peraturan tersebut, ekspor kendaraan dalam bentuk utuh dari Indonesia sendiri terhenti karena terbentur aturan baru tersebut.

Selain itu standar yang ada di Indonesia sendiri dinilai pemerintah Vietnam melalui aturan barunya, dianggap tidak sesuai dengan keinginan pemerintah.

(muf)