JAKARTA - Apapun cara Anda mengisi momen liburan, kini semua bisa dipesan via gadget. Kini momen liburan Anda bakal tambah istimewa. Di mana terdapat potongan harga yang bisa Anda nikmati dari Traveloka bila bertransaksi menggunakan kartu kredit BRI Wonderful Indonesia.

Ya, Traveloka, BRI dan Kementerian Pariwisata (Kemenpar) kini sudah menggabungkan kekuatan. Berkolaborasi untuk saling menguatkan brand masing-masing. Simple-nya, ini adalah partnership antara tiga brands yang berbeda. Tujuannya tak lain ialah bersinergi.

Definisi paling mudah dari sinergi ialah “the whole is bigger than the parts,” yang artinya hasil gabungan lebih besar dari jumlah bagian-bagiannya. Kekuatan brand equity-nya pun menjadi berlipat ganda.

Tengok saja kerjasama Traveloka dan kartu kredit BRI Wonderful Indonesia. Tiga kekuatan digabung jadi satu. Hasilnya terdapat potongan harga atau diskon yang dihasilkan. Siapapun yang menggunakan kartu kredit BRI Wonderful Indonesia dan memesan perjalanan wisata via Traveloka, akan mendapatkan potongan biaya hingga Rp200.000.

Potongan harga ini khusus untuk pembelian tiket pesawat penerbangan domestik di seluruh maskapai. Selain itu, Bank BRI juga memberikan diskon 15% untuk setiap pemesanan semua hotel di Indonesia.

“Kerjasama ini merupakan upaya Bank BRI untuk mengajak wisatawan domestik maupun asing untuk menikmati keindahan alam di Indonesia,” ujar Direktur Konsumer Bank BRI, Handayani.

Handayani menambahkan, dengan program ini, masyarakat Indonesia diharapkan lebih tertarik untuk berwisata di negeri sendiri daripada wisata ke luar negeri.

“Indonesia ini indah untuk di-eksplore. Bukan hanya Bali saja yang indah, tetapi masih ada tujuan wisata yang tidak kalah menarik seperti Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Bromo-Tengger-Semeru, Kep. Seribu, Danau Toba, Wakatobi, Tanjung Lesung, Morotai, dan Tanjung Kelayang. Menikmati indahnya indonesia bisa lebih hemat dengan Kartu Kredit BRI Wonderful Indonesia,” paparnya.

Selain program untuk pengguna kartu kredit Wonderful Indonesia, Bank BRI juga memberikan penawaran menarik untuk pengguna kartu kredit BRI jenis lainnya. “Hingga akhir tahun 2018, kerjasama antara Bank BRI dan Traveloka memberikan banyak keuntungan yang tidak kalah menarik melalui program reguler “Weekly Deals” berupa diskon hingga 50%,” tutupnya.

Respons Menpar Arief Yahya terkait hal ini pun sangat positif. Menteri asal Banyuwangi, Jawa Timur itu paham betul jika Traveloka merupakan brand yang dikenal sebagai local champion perusahaan teknologi besar di Indonesia. Sementara BRI berada di peringkat teratas daftar "The Most Valuable Bank Brands" di Indonesia menurut riset "Brand Finance Top 500 Most Valuable Bank Brands 2018.

Ditambah lagi ada Wonderful Indonesia, brand yang terus menguat dan masuk ke dalam 47 brand besar dunia. “Hasilnya adalah win-win partnership yang menghasilkan entitas gabungan yang jauh lebih powerful,” ucap Menpar Arief Yahya.

Akses masyarakat dalam pemesanan tiket pesawat dan hotel domestik menjadi semakin mudah. Harganya pun lebih hemat. “Dan ini juga bisa memperluas jangkauan target pasar dan mengerek ekuitas dari brands yang bergabung. Traveloka bisa memanfaatkan customer base-nya BRI, begitu pula sebaliknya," tuturnya.

Di samping itu lanjut Menpar, karena dua brands ini sudah sangat kuat, ketika keduanya digabungkan maka akan menghasilkan gabungan brand dengan nilai brand equity yang jauh lebih tinggi.

"Dengan bersatunya BRI dan Traveloka, maka leverage effect-nya luar biasa untuk menjadikan dua brand tersebut lebih kuat lagi. Salam Pesona Indonesia,” pungkasnya.

(put)