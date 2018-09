View this post on Instagram

Kejadian heboh hari ini.. Kang emil terkunci di kamar mandi. Handle pintu rusak. Waduhhh..😅 . Alhamdulillah jaman kecilnya suka naik pohon jambu. Aman. Bisa lompat manjahh.. . @sicinta atalia Kabar baiknya, kalau masih bisa teterekelan, berarti berat badan pak Gub masih terkendali. Ya khannnn??😘