JAKARTA - Aktor Reza Rahadian menjadi salah seorang pengajar kelas praktik dan laboratorium Program Studi Vokasi Komunikasi (Vokom) Universitas Indonesia pada Semester Gasal 2018-2019. Reza bersama dengan praktisi dari berbagai profesi di industri komunikasi, hadir sebagai pengajar selama satu semester penuh.

Melansir keterangan resmi UI, Kamis (13/9/2018), Reza Rahardian, Fadhil Patra, Ngurah Rangga Wisesa, Devie Rahmawati, dan Amelita Lusia, bersama-sama menjadi pengajar teori dan praktik pada Mata Kuliah Olah Suara dan Penyajian. Mata kuliah ini dirancang untuk mempersiapkan mahasiswa memiliki kemampuan identifikasi serta praktik olah suara dan teknik penyajian diri di berbagai platform media.

Reza akan mengajar dari September hingga Desember 2018. Sebagai pengajar kelas praktik, Reza bersama tim, akan membimbing para mahasiswa selama 4 hingga 6 jam di setiap pertemuan. Mekanisme pengajaran ini diciptakan untuk memastikan peserta didik dapat langsung mempraktikkan pengetahuan yang diperoleh, dibawah bimbingan para ahli. Di dalam kurikulum 2016, mahasiswa Program Vokasi tidak diperkenankan untuk memiliki beban pekerjaan rumah (PR), karena seluruh praktik dilakukan di Laboratorium setinggi enam lantai, yang tersedia di Gedung C Program Vokasi.

“Kehadiran Reza dan para praktisi sebagai tenaga pengajar dimaksudkan untuk mewujudkan misi Pendidikan Vokasi yaitu menghasilkan sumber daya manusia yang memenuhi kebutuhan industri serta mampu bersaing dengan sumber daya manusia asing. Program Vokasi menyadari bahwa semenjak Asean Economic Community (AEC) 2015, Indonesia telah menghadapi free flows of goods and services termasuk free flow of Professionals and Skilled Labors, tidak terkecuali dunia industri komunikasi dan kreatif,” ujar Ketua Program Studi Vokasi Komunikasi UI Dr. Devie Rahmawati, CPR.

Reza Rahardian dan para profesional yang telah berkarier lebih dari 10 tahun di industri komunikasi, tentu saja memiliki kompetensi metransfer ketrampilan kepada para peserta didik yang dipersiapkan untuk langsung berkarir di industri. Keunggulan ini sejalan dengan inti pengajaran program vokasi yang mengedepankan ketrampilan dan keahlian nyata dari lulusannya. 2 Praktik pengajaran yang dilakukan oleh Reza ini lazim dilakukan di negara-negara maju. Sederet artis dunia yang diantaranya juga peraih Oscar seperti Angelina Jolie, Alec Baldwin, James Franco, Kevin Spacey, Matthew McConaughey, Oprah Winfrey, Tyra Banks, juga telah mengabdikan sebagian waktunya untuk mengajar di berbagai Kampus Pendidikan Tinggi serta Program Vokasi di Amerika Serikat dan Eropa.

