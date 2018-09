SEMENTARA badai Florence mendarat di South dan North Carolina, Gedung Putih mengatakan Presiden Donald Trump berencana mengunjungi daerah-daerah yang terimbas badai tersebut.

Juru bicara Gedung Putih Sarah Huckabee Sanders dalam sebuah pernyataan Jumat mengatakan Trump akan menuju kawasan yang rusak karena badai "awal hingga pertengahan minggu depan" begitu kondisinya membaik dan berkeras perjalanannya tidak akan mengganggu upaya penyelamatan atau pemulihan.

Hari Jumat, Trump mentweet dukungannya bagi Badan Penanganan Bencana Darurat (FEMA), petugas penanggulangan pertama dan para penegak hukum dan menyatakan bahwa mereka melakukan "pekerjaan luar biasa."

