MAKASSAR - Menteri Dalam Negeri, Tjahjo Kumolo meminta kepada setiap kepala daerah untuk bahu-membahu bersama pemerintah pusat dalam menjalankan sejumlah program strategis yang tengah berjalan, sebagaimana yang telah dicanangkan.

"Pemerintah pusat dan daerah dapat tetap memperkuat hubungan, dan secara dinamis bahu-membahu menjalankan isu-isu strategis. Melalui momentum ini, daerah diharapkan dapat memiliki daya saing, membangun daerahnya masing-masing," ucapnya.

Hal tersebut diucapkan Mendagri saat menghadiri penghargaan Indonesia’s Attractiveness Award (IAA) 2018. Tjahjo menilai, kepala daerah adalah tonggak utama dalam pembangunan Indonesia.

Dalam penganugerahan itu, Pemerintah Kota Makassar kembali meraih penghargaan IAA 2018 peringkat Gold untuk kategori Kota Terbaik Sektor Infrastruktur. Penghargaan bergengsi ini diterima langsung Walikota Makassar, Moh. Ramdhan Pomanto saat mengadiri acara tersebut.

"Alhamdulillah sekali lagi Makassar meraih IAA. Selama empat tahun berturut-turut sejak IAA pertama kali diadakan 2015 lalu," kata Danny sapaan-Moh Ramdhan Pomanto Sabtu (15/9/2018).

Wali kota segudang prestasi ini berharap penghargaan ini menjadi pendorong untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat Makassar menjadi dua kali tambah baik.

"Ini menjadi penanda bahwa apa yang pemerintah kota telah laksanakan sudah berada pada "on the right track"," ungkap Danny.

Diketahui, proses penilaian penghargaan ini sangat selektif dan memakan waktu panjang oleh tim penilai yang tediri dari para pakar, baik dari akademisi, praktisi dan media massa.

Tidak hanya itu, survei data juga dilakukan secara langsung di lapangan. Baik untuk dimensi infrastruktur, investasi, pariwisata dan layanan publik.

