HANOI - Vietnam akhirnya membuka kembali keran impor kendaraan dari beberapa negara salah satunya Indonesia. Sebelumnya impor kendaraan ke negara tersebut sempat terganggu akibat kebijakan baru mengenai aturan kendaraan impor yang masuk Vietnam.

Dibukanya kembali keran import membuat perdagangan kendaraan di negara tersebut mulai stabil dimana seluruh kendaraan yang diimport telah sesuai dengan Peraturan Pemerintah 116 tentang regulasi import.

Dari rencana tersebut beberapa model yang akan diimport ke Vietnam dari beberapa negara diperkirakan akan masuk jelang akhir tahun.

Sebelumnya Vietnam telah melakukan aturan baru terhadap kendaraan impor sejak 1 Januari kemarin Pemerintah Vietnam telah memperketat aturan impor yakni Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly, and Import on Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services), berlaku.

Aturan tersebut, mengatur sejumlah persyaratan kelaikan kendaraan termasuk emisi dan keselamatan. Akibat peraturan tersebut, ekspor kendaraan dalam bentuk utuh dari Indonesia sendiri terhenti karena terbentur aturan baru tersebut.

