HANOI - Pemerintah Vietnam Awal tahun ini, tepatnya pada 1 Januari 2018, resmi menerbitkan parturan terhadap pengetatan aturan impor kendaraan yang masuk ke negaranya.

Melalui aturan impor yakni Decree No. 116/2017/ND-CP (Decree on Requirements for Manufacturing, Assembly, and Import on Motor Vehicles and Trade in Motor Vehicle Warranty and Maintenance Services). Beberapa aturan dan regulasi kendaraan harus disesuaikan.

Beberapa negara seperti Thailand dan Indonesia telah melakukan penyesuaian produk sesuai regulasi dan kini Vietnam kembali membuka keran impor untuk kendaraan dari kedua negara tersebut.

Saat ini mengutip dari Bizhub, total impor kendaraan ke negara Vietnam periode Januar hingga Agustus 2018, mencapai 28.816 unit. Dari kedua negara pengimpor, Thailand masih menjadi pemasok terbesar kendaraan ke negara tersebut yakni sebesar 22.080 unit.

Sedangkan Indonesia sendiri pada periode yang sama tahun ini, dengan total eksport ke Vietnam baru mencapai 3.093 unit.

Diperkirakan puluhan kendaraan yang diimpor akan memasuki pasar Vietnam pada bulan-bulan terakhir tahun ini, dengan berbagai model Mitsubishi Xpander, Mazda BT 50, Ford Everest, Ford Ranger, Toyota Yaris, Toyota Wigo, Toyota Rush, Toyota Avanza, dan Honda. HR-V.

(muf)