TEPI BARAT - Sebuah bus penuh berisi tentara pasukan pertahanan Israel (IDF) terlibat bentrokan dengan warga Palestina di Kamp Pengungsi Kalandia di Tepi Barat setelah kendaraan itu tidak sengaja memasuki kamp. Sedikitnya tiga tentara IDF terluka dalam bentrokan ini.

Warga Palestina dilaporkan mulai melempari batu ke arah bus Israel tersebut setelah kendaraan itu memasuki kamp yang terletak antara Ramallah dan Yerusalem. Jerusalem Post melaporkan, sedikiitnya seorang tentara wanita dilaporkan mengalami luka ringan karena lemparan batu dan upaya penyelamatan para tentara tengah dilakukan.

Beberapa saat yang lalu, sebuah bus IDF tanpa sengaja memasuki kamp pengungsi Qalandia, selatan Ramallah. Kerusuhan terjadi di sekitar kendaraan di mana batu-batu dilemparkan ke sana. Akibatnya, seorang petugas IDF dan dua tentara terluka ringan, ” demikian pernyataan dari IDF melalui Twitter sebagaimana dilansir RT, Senin (17/9/2018).

